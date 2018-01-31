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Дешевое завозное молоко, которое продается в Приморье, оказалось не совсем молоком

31 Января 2018, 11:56 | Приморье

Газета «Золотой Рог» организовала проверку качества нескольких марок популярного продукта с полок местных магазинов - результат оказался плачевным

После серии малоприятных историй в Приморье, связанных с жалобами потребителей на качество молока, газета «Золотой Рог» решила организовать проверку нескольких торговых марок популярного продукта, которые присутствуют на рынке Приморского края. В частности, экспертам было предложено проверить качество наиболее дешевых по цене марок молока: «ZORKA», «Лазовское» (с. Переясловка, Хабаровский край) и «Фермерское подворье» (г. Благовещенск, Амурская область). Сразу отметим, что в итоге получено весьма любопытное заключение экспертов, содержание которого вряд ли кого из покупателей оставит равнодушным.

Факт налицо - рынок сегодня забит продуктами низкого качества, а то и вовсе откровенными подделками. Приморье здесь не исключение. Жители края, столкнувшиеся с серьезным падением доходов, вынуждены обращать внимание, прежде всего, на цену товара, и уж во вторую очередь на его качество.

Понятное дело, что рядовому покупателю практически невозможно самостоятельно проверить качество товара, а надписям на упаковках, заверяющим в абсолютной безопасности продукции, уже давно мало кто верит.

Газета «Золотой Рог» решила организовать собственную проверку одного из наиболее популярных продуктов питания у россиян - молока. Напомним, что именно молоко входит в ежедневную (!) потребительскую корзину, то есть фактически на официальном уровне рекомендовано к включению в рацион питания. Как показывает практика, приморцы также активно потребляют молоко, но, при этом, периодически жалуются на качество продукции. Уже один разброс цен от 55 до 100 рублей за один литр молока заставляет задуматься над тем, что же содержится в пакетах молока от некоторых производителей…

Понятное дело, что проверку мы доверили профессиональным экспертам. Не будем скрывать - результаты нас немного шокировали. Продукция ни одной из трех торговых марок молока испытания в полной мере не прошла.

Итак, редакция газеты «Золотой Рог» заказала исследования нескольких, наиболее дешевых торговых марок, которые реализуются на местном рынке: "Лазовское" и «Zorka» из Переясловки (Хабаровский край), "Фермерское подворье" из Благовещенска (Амурская область). Исследованием образцов занималась испытательная лаборатория «Молоко» ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности», учреждение известное и авторитетное. Результат исследования  подтверждают имеющиеся в редакции документы.

Предлагаем вниманию наших читателей краткое заключение по результатам испытаний молока питьевого ультрапастеризованного по протоколам 10599-10604/17. Исследование проводилось в декабре 2017 года.

Грубые фальсификации молока легко определить по общему жирнокислотному составу (ЖКС).  Все молочные продукты, произведенные по ГОСТ 31450-2013 имеют характерный жирно-кислотный состав молочного жира.  В основе молочных продуктов должен быть только молочный жир!

Так, согласно результатам испытаний расчетное содержание молочного жира в жировой фазе в молоке торговой марки (ТМ) «Фермерское подворье» составило 92%, ТМ «Zorka» - 91,7% и ТМ «Лазовское» - 81,0%.

Согласно принятым в России стандартам содержание молочном жира в общей жировой фазе молока должно быть не менее 99,8%, а образцы молока торговых марок «Фермерское подворье», «ZORKA» и «Лазовское» содержат молочный жир менее установленной нормы, что считается явной фальсификацией продукта.

Что же это могут быть за сторонние немолочные жиры?

Наиболее часто для фальсификации продуктов из коровьего молока используют добавки дешевых растительных жиров: пальмового, пальмоядрового, кокосового и соевого. Эти жиры используют по отдельности и в различных сочетаниях. Кроме того, в последнее время есть практика добавления животных жиров, например говяжьего жира, подогнанного по жирно-кислотному составу.

А теперь предлагаем задуматься, получаем ли мы и наши дети ту самую пользу от молока, о которой нам внушали с детства, если подобное молоко не проходит проверку качеством по самым главным критериям?

Во всем этом деле есть и еще один малоприятный факт - производители  фальсифицированного молока находятся на территории соседних регионов и наши контролеры их на стадии производства проверить не могут. Интересно узнать, а своим региональным потребителям эти производители также поставляют подобную продукцию, или этот товар ориентирован  исключительно на Приморье?

В заключении,  хочется обратиться к потребителям. Цена ценой, но здоровье каждого из нас, а также наших родных и близких, в особенности детей, которые являются самыми уязвимыми потребителями, все-таки важнее. Доверяйте, прежде всего, проверенным производителям с многолетней репутацией, которых, в случае любых сомнений, легко проверить контролирующим инстанциям. Ну, а производителям хочется пожелать ценить и уважать своего потребителя, ведь вам также не нравится покупать в магазинах, что попало под видом популярного продукта. Поставьте себя на место мамы, которая готовит молочную кашу ребенку на вашем молоке. Или что у вас там в пакете?..

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: безопасность  лаборатория  производитель  торговая сеть  контроль  качество  торговая марка  молокопродукт  молоко  проверка 



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Комментарии

  • Псевдоним12:23, 31.01.2018#

    Прям дешевая реклама местных барыг. А что вы продукцию зелёных листьев не проверите, которое точно из сухого молока бродяжат?

  • 2512:41, 31.01.2018#

    За последние два года все100 % молокопродукты из супермаркетов вызывали крошечные расстройства у всех членов семьи. Сметана не выдерживает сроки, максимум два дня и брать опасно, . . . молоко даже по вкусу вода водой. . . творог только сырники иначе туалет на 2 дня обеспечен. Гле-то "собака" порылась или роспотребнадзор не работает, технология нарушена и т. п. Скорее всего виноваты действительно добавки типа пальмового масла.

  • Псевдоним13:43, 31.01.2018#

    Может у вас в семье кишечная палочка ? Или непереносимость лактозы ?

  • Неедрос14:49, 31.01.2018#

    И где наш мэр?) Новый борец за правду и качество?))). . .

  • Псевдоним15:38, 31.01.2018#

    Мэр должен проверять ваш стул?

  • Estro15:21, 31.01.2018#

    Ну главное польские яблоки экскаваторами давить !

  • Псевдоним15:39, 31.01.2018#

    И польсkие яблоkи та еще гадость.

  • Псевдоним15:56, 31.01.2018#

    Просьба провести экспертизу молока более дорогого сегмента. Что бы понимать стоит ли переплачивать за такое же качество продукта. Может к примеру "Хорольское" молоко содержит аналогичный процент ЖКС.

  • Псевдоним16:04, 31.01.2018#

    лет 5-6 назад проводили такое же исследование, результаты были более впечатляющими - у фермерского молока было 0% животных жиров и 0% животных белков, то же самое у лазовского. .

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