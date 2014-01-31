В Приморье "Ростелеком" разворачивает ковровое покрытие оптикой

До конца 2014 года оператор планирует полностью охватить оптоволоконными сетями жилые дома этажностью от 3-х и выше во Владивостоке.

По словам директора Приморского филиала ОАО "Ростелеком" Руслана ТУЛАГАНОВА, оператор в 2013 году инвестировал 77,4 млн рублей в проект коврового покрытия Приморья "оптикой", в рамках которого медные кабельные сети заменены на современные оптоволоконные.

Проект, рассчитанный на 2013-2015 гг., предусматривает 100%-ный охват "оптикой" жилых домов этажностью от 3-х и выше в 21 населенном пункте Приморья.

Работы в рамках первого этапа проводились в течение прошлого года в городах Владивосток, Артем, Уссурийск и Находка.

За это время в четырех городах было проложено свыше 32 км оптического кабеля, установлено и введено в эксплуатацию станционное оборудование емкостью около 30 тыс. портов.

В 2014 году в проект включен город Арсеньев, в 2015 году запланированы работы в в в Спасск-Дальнем, Вольно-Надеждинское, Партизанске, Кавалерово, Дальнегорске, Преображении, Славянке, Большом Камне, Фокино, Лесозаводске и др.

Строительство во Владивостоке ведется по технологии Gigabit Passive Optical Network - (GPON, гигабитная пассивная оптическая сеть), в других городах - по технологии Metro Ethernet.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.