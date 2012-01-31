Коммунальные услуги в Приморском крае не будут дорожать

Согласно новым федеральным стандартам, в 2012 году стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади жилья составит в среднем по России 97,2 рубля в месяц, что на 16 рублей, или 19,7%, больше, чем в 2011 году.

В 2013 и 2014 годах среднероссийский стандарт стоимости составит соответственно 104,5 и 111,8 рубля на квадратный метр. Для Приморского края федеральный стандарт оплаты жилья и коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади в месяц определен: на 2012 год – 111,3 рубля, на 2013 год – 119,6 рублей, на 2014 год – 128 рублей. Федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 кв. метр общей площади в месяц: на 2012 год – 6,3 рубля, на 2013 год – 6,8 рублей, на 2014 год – 7,3 рубля.

Но эти цифры не означают, что в текущем году квартплата вырастет почти на 20%. Как заявил губернатор Сергей ДАРЬКИН, плата за коммунальные услуги до 1 июля заморожена. А данные стандарты необходимы для расчета объемов субсидий регионам для малоимущих граждан и льготников, которые имеют право на скидки по оплате услуг ЖКХ.

Светлана СМИРНОВА, "Золотой Рог".