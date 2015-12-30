Находкинский нефтетерминал подвел итоги года

Накануне Нового года «РН-Находканефтепродукт» вновь признан победителем, на этот раз по итогам смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в Приморском крае (в классе сооружений вместительностью до 1000 человек). Памятную грамоту предприятию вручил вице-губернатор Александр ЛОСЬ. Подробности в материале газеты "Золотой Рог":

Награждение прошло в рамках торжественного пленарного заседания по подведению итогов деятельности Приморской территориальной подсистемы РСЧС в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей. Выступающие на нем с докладами директор департамента гражданской защиты Приморского края Валентин БАСАРГИН, начальник Дальневосточного регионального центра МЧС России Александр СОЛОВЬЕВ и начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю Олег ФЕДЮРА обсуждали вопросы подготовки и совершенствования работы органов управления и сил Приморской территориальной подсистемы РСЧСО.

Но это далеко не единственное достижение «РН-Находканефтепродукт» в 2015 году, предприятие уверенно подтверждает статус крупнейшего нефтетерминала на Дальнем Востоке. По перечню услуг, количеству и номенклатуре перерабатываемых нефтепродуктов ему по-прежнему нет равных в регионе. Выполнение плана по грузообороту за 2015 год составило 102,9%. Благодаря выполнению программ сокращения затрат по энергоэффективности и энергосбережению, а также экономии эксплуатационных затрат, в соответствии с директивами ОАО «НК «Роснефть», план по прибыли перевыполнен на 37%. Успешно выполнялась и программа по реконструкции производственных мощностей предприятия. Коллектив предприятия выполнил поставленные задачи, четко соблюдая стандарты по охране труда и промышленной безопасности, при полном отсутствии травматизма.

Говоря о достижениях нынешнего года, нельзя не вспомнить о двух событиях исключительной значимости из недавнего прошлого: в канун 2014 года нефтетерминал перешагнул рубеж проектной мощности, выполнив перевалку более 7 млн тонн нефтепродуктов, которая прошла в безаварийных условиях и экологической стабильности производства.

Окружающая среда под охраной

Также коллектив предприятия занял первое место по итогам отраслевого интегрального рейтинга дочерних обществ компании ОАО «НК «Роснефть», как лучшее дочернее общество нефтепродуктообеспечения, осуществляющее морскую перевалку нефтепродуктов ОАО «НК «Роснефть»

В уходящем году «РН-Находканефтепродукт» продолжало укреплять безопасность собственной производственной деятельности, гарантируя порядок в акватории бухты Новицкого и позволяя жителям Находки находиться в полной уверенности, что к любым чрезвычайным происшествиям предприятие готово. Так, на протяжении года здесь пять раз проходили командно-штабные и тактико-специальные учения.

За соблюдением норм безопасности на нефтетерминале строго следит и головной акционер. Так, по результатам смотра–конкурса в области экологической безопасности среди дочерних предприятий НК «Роснефть» нефтетерминал занял почетное второе место.

Также, исполняя требования головной компании, работники «РН-Находканефтепродукт» принимали в 2015 году активное участие в ряде всероссийских экологических акций, в т.ч. совместно с администрацией Находкинского городского округа. Например, в ходе Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна-2015» коллектив нефтетерминала совместно с отделом экологии и природопользования администрации Находкинского городского округа привели в порядок пляж Читувай в бухте Мусатого. Во время акции «Нашим рекам и озерам - чистые берега» сотрудники предприятия вместе со своими детьми убрали территорию береговой линии. А, участвуя в первом Всероссийском экологическом детском фестивале, специалисты «РН-Находканефтепродукт» провели в СОШ №9 г. Находки несколько открытых уроков природолюбия.

«Доверие работодателю» - высокая оценка

Немало делается на предприятии и для охраны труда, благодаря чему оно неоднократно признавалось «лучшей организацией Приморского края по постановке работы в области охраны труда». Оценка условий труда проводится с привлечением АНО «Приморский центр охраны труда». А в этом году нефтетерминал и вовсе получил «Сертификат доверия работодателю» и теперь внесен в «Реестр работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права работников».

На предприятии действует система диспансеризации, в обязательном порядке проводятся медосмотры.

Ведется большая профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев и чрезвычайных происшествий - инструктажи, аттестации, «часы безопасности», учебно-тренировочные занятия, в т.ч. по обучению работников основам оказания первой медицинской помощи. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

На протяжении года на предприятии регулярно производился производственный лабораторный контроль вредных и опасных факторов. В целях выявления и исключения таких факторов на всех рабочих местах проведена специальная оценка труда, по результатам которой установлены льготы и компенсации работникам. Обучение и проверку знаний в области охраны труда и промышленной безопасности в 2015 году прошли 80 руководителей и специалистов предприятия, 64 инженерно-технических работников и 137 рабочих. Не обошлось и без традиционного смотра-конкурса на лучшее структурное подразделение по результатам работы в области промышленной безопасности и охраны труда.

Все перечисленные меры получают высокую внешнюю оценку: «РН-Находканефтепродукт» удерживает уверенные победы на профильных конкурсах. Так, по итогам смотра-конкурса дочерних обществ НК «Роснефть» по результатам работы в области промышленной безопасности и охраны труда за 2014 год находкинский нефтетерминал занял I место. В ежегодном краевом смотре-конкурсе на лучшую постановку работы по охране труда на предприятии с численностью работников более 50 человек - получил Диплом 1 степени. А на Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность», проводимом Минтрудом, на уровне муниципального образования предприятие заняло 2 место, а на уровне субъекта РФ - 4 место.

Когда коллектив - команда

Чем крепче командный дух на предприятии, тем проще достигать ему производственных побед. Эту истину на нефтетерминале усвоили давно и хорошо. Важное и значимое место в жизнедеятельности коллектива занимает профсоюз, в который входит 90% работников предприятия. Профсоюзный комитет принимает активное участие и оказывает весомую помощь в организации досуговых, культурных и спортивных мероприятий как для работников «РН-Находканефтепродукт», так и для их семей. Ни одно мероприятие на предприятии не проходит без активной поддержки председателя профсоюзного комитета Ирины РЯБОВОЙ. Ежегодно профсоюз поздравляет работников предприятия с праздничными датами, вручая памятные подарки не только сотрудникам, но и их детям, и в условиях кризиса плодотворное и крепкое сотрудничество «РН-Находканефтепродукт» и профсоюзного комитета особенно ценно и значимо. Благодаря этой поддержке работники предприятия понимают, что это непростое время проще пережить сообща.

Вот уже несколько лет сотрудники предприятия с удовольствием участвуют в корпоративном творческом состязании «Роснефть зажигает звезды». В этом году конкурс был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Когда руководство нефтетерминала говорит о том, что здоровью сотрудников на предприятии уделяется повышенное внимание, подразумеваются не только диспансеризация и здравпункт. Большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, развитию спорта. Для этого даже создан специальный совет и выделяются немалые средства. Во внутрицеховых, городских и краевых соревнованиях по различным видам спорта сотрудники участвует с удовольствием. Одно из ярких событий этого года - XI летняя корпоративная спартакиада НК «Роснефть», проходившая в июне в Хабаровске и принесшая «РН-Находканефтепродукт» почетное третье место.

Также в этом году по инициативе ОАО «НК «Роснефть» в ключевых дочерних обществах, в число которых входит находкинский нефтетерминал, при поддержке профсоюзного комитета впервые прошел День здоровья, посвященный профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В велопробеге и кроссе приняли участие более двухсот работников предприятия.

Достойно находкинский нефтетерминал был представлен и на кустовой научно-технической конференции молодых специалистов НК «Роснефть», проходившей в Самаре в мае этого года. Так, Алиса ЦВЕТКОВА и Анна ФИЛИМОНОВА успешно защитили проект «Эффективное использование энергетических ресурсов ООО «РН-Находканефтепродукт», удостоившись почетного второго места, а Екатерина СУЧКОВА представила актуальную проектную работу «Использование альтернативных источников энергии для нужд ООО «РН-Находканефтепродукт», получив награду в номинации «За вклад в охрану окружающей среды».

Кроме того, активное участие приняли молодые специалисты нефтетерминала в Молодежном дне ENES 2015, что прошел в ноябре этого года и собрал на своей площадке более 2500 студентов, молодых специалистов компаний, лучших экспертов со всей России.

«Осваивая новые технологии, занимаясь реконструкцией производственных объектов, нам удается сохранить великолепные человеческие традиции, чем мы очень гордимся, и уходящий год не стал исключением, - говорит генеральный директор ООО «РН-Находканефтепродукт» Иван БАРЫШЕВ. - Наши сотрудники не только эффективно и самоотверженно работают, готовят научные изыскания, но и с удовольствием организуют и проводят совместный досуг - занимаются спортом, участвуют в творческих состязаниях, поэтому ощущают себя не столько коллективом, сколько настоящей семьей, в которой, как и полагается, все горести и радости общие. И такое восприятие компании является лучшей мотивацией, сподвигающей их на новые производственные успехи, которые, верю, не заставят себя ждать и в наступающем 2016 году».

Екатерина СЕРГЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.