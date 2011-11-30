Жители села Измайлиха Приморского края получили круглосуточное электроснабжение

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября, ZRPRESS. 29 ноября в торжественной обстановке в эксплуатацию введена подстанция 35/10 кВ «Измайлиха» в одноименном селе Красноармейского района Приморского края.

Приморский филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» закончил строительство подстанции 35/10 кВ «Измайлиха» с возведением распределительных сетей 10/0,4 кВ. Работы проводились в рамках реализации «Программы подключения к централизованному электроснабжению населенных пунктов Приморского края на период с 2007 по 2013 годы», утвержденной постановлением губернатора Приморского края.

Стоит отметить, что ранее долгое время электроснабжение поселка Измайлиха наряду с другими населенными пунктами в Красноармейском районе осуществлялось от автономных дизельных электростанций по несколько часов в день, что было экономически невыгодно. Так, себестоимость энергоснабжения составляла 8,98 руб./кВтч, это в 8 раз выше, чем тариф для населения Приморского края. Убытки возмещались за счет средств краевого бюджета. Высокий тариф на электроэнергию для коммерческих потребителей препятствовал развитию производства. Кроме того, существующие сети были полностью изношены как морально, так и физически, и лишь строительство новых сетей могло гарантировать местному населению качественное и надежное электроснабжение. С вводом в работу подстанции и ЛЭП электроснабжение поселка станет круглосуточным, что улучшит качество жизни людей, а также создаст условия для развития промышленности и частного предпринимательства.

- Подключение населенных пунктов Красноармейского района к единой энергосистеме Дальнего Востока послужит серьезным толчком в развитии промышленности района как одного из основных секторов лесодобывающей отрасли Приморского края, - отмечает директор филиала «ДРСК» «Приморские электрические сети» Михаил НИКУЛЕНКО, - также она позволит улучшить качество и надежность электроснабжения потребителей приморской глубинки.

Чтобы подключить эту подстанцию, был реализован ряд других проектов. Среди которых - реконструкция распределительного устройства на подстанции «Рощино», монтаж двух трансформаторных подстанций и строительство сети 0,4 кВ в селе Незаметное, а также строительство линии электропередачи 35 кВ «Незаметное-Измайлиха» с применением современных технологий и материалов. С вводом новых энергообъектов появилась возможность перевода потребителей с дизельных генераторов на более надежное, качественное и более экономичное электроснабжение от сетей ОАО «ДРСК».

Напомним, в апреле 2007 года губернатор Приморья Сергей Дарькин утвердил программу, в которую вошли практически все отдаленные районы края, требующие подключения к централизованному электроснабжению. С 2007 года энергетики ведут проектирование, реконструкцию и строительство линий электропередачи и подстанций. Работы развернуты сразу в нескольких районах края - Чугуевском, Тернейском, Ольгинском, Красноармейском. В рамках этой программы в 2008 году была введена в эксплуатацию подстанция «Глубинная» и линия электропередачи 10 кВ в Красноармейском районе. В 2009 году были построены и введены в эксплуатацию линии электропередачи 10 кВ от подстанции «Милоградово», общая протяженность которых составляет более 50 километров. В 2012-2013 г. планируется строительство линий электропередачи до сел Метеоритное, Лимонники, Дальний Кут, сообщает служба по связям с общественностью филиала ОАО "ДРСК"-"Приморские электрические сети".