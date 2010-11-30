Прибыль в окошке

Оконный рынок повторил судьбу многих рынков в стране, бурно развивавшихся в последние пару десятков лет. Спрос на новые окна на фоне темпов строительства увеличивался постоянно. Соответственно рос и рынок, достигая в отдельные годы 40% роста.

Резкое замедление этих темпов в кризисной ситуации принципиально не изменило тенденции развития оконного бизнеса, и уже в нынешнем году игроки говорят о заметном оживлении. Впрочем, эксперты полагают, что прежних темпов едва ли удастся достичь даже в том случае, если строительный бизнес вернет прежние позиции. Просто сам рынок приближается к насыщению.

По оценкам компании «Окна Эталон», проводившей маркетинговое исследование, во Владивостоке на сегодняшний день осталось 20% окон со старым остеклением и 35% в среднем по краю. Собственно, это и составляет емкость рынка в Приморье. Впрочем, к этому все же следует добавить долю тех клиентов оконных компаний, кто уже сейчас, не дожидаясь окончания определенных сроков эксплуатации, предпочитает заменить установленные когда-то окна на их более современные аналоги. Правда, доля таких заказов пока не превышает 5%, но ее устойчивость очевидна.

Тем не менее сужающийся рынок пока не дает оснований для пессимистичных прогнозов. Заказов хватает практически всем компаниям, оставшимся после кризиса. В этом году на рынке присутствуют, по некоторым оценкам, более двух десятков компаний, предлагающих установку окон. Но число наиболее известных из них не превышает десяти. При этом профиль в Приморье производят буквально единицы.

«К производству профиля мы пришли потому, что еще не так давно ближайшие склады, откуда можно было привезти окна, находились в Москве, - рассказывают в компании «Отверткин», - и когда мы сталкивались с браком, то отправлять назад так далеко изделия было сложно. Мы работали по этой схеме до тех пор, пока проблема качества не стала острой. Она и привела к решению о производстве на месте».

В основном компании занимаются изготовлением окон из готового профиля под заказ клиента. Наибольшим спросом пользуются пластиковые окна. Доля окон, произведенных из других материалов - дерева, алюминия, - небольшая. Алюминиевый оконный профиль не используют при остеклении квартир по понятным причинам - у этого материала слабая теплоизоляция. У него другая ниша - фасадное остекление. Именно поэтому, говорят игроки, конкуренцию пластиковым окнам алюминий не составляет.

Ни одна из крупных компаний не ограничивает свои продажи рынком Владивостока. Крупные дилерские сети работают по всему краю и даже за его пределами. Уже несколько лет приморские компании осваивают дальневосточный рынок, открывая, в том числе, и собственные офисы на соседних территориях. Компания «Окна Эталон», к примеру, известна во многих дальневосточных городах. Офисы компании работают на Сахалине, в Биробиджане, Комсомольске-на- Амуре и др.

Кризисный год заметно сказался на рынке. Ушли некоторые, как правило, мелкие компании, объемы производства которых в среднем в месяц составляли порядка 200-300 окон. Часть из них влилась в дилерские сети более устойчивых компаний, что привело в прошлом году к заметному росту, прежде всего, дилерского рынка, ориентированного в большей степени на клиентов мелких городов и сел. Впрочем, в самом Владивостоке розничный рынок тоже демонстрировал рост.

Ценообразование в оконном бизнесе - сложный вопрос, говорят игроки. После кризиса на рынке появился демпинг. Слишком много нюансов в готовом изделии, незаметных для глаз заказчика, могут повлиять на цену, чем и пользуются некоторые компании. Сэкономить можно и на толщине, и на уплотнителях и многом другом. Из этих нюансов складывается и цена, и качество. В общем же цена на деревянное окно в среднем выше, чем на пластиковое на 20%, самые дешевые - окна с алюминиевым профилем.

Сегодня приморский рынок отличает более низкая цена на оконное изделие, чем в соседнем регионе, например, в Хабаровском крае. По данным компании «Отверткин», разница в стоимости, скажем кухонного окна может составлять 3-4 тыс. рублей. Увеличение цен во Владивостоке происходит медленнее, говорят в компании, но долго оно задерживаться не может. Тем более, комплектующие дорожают постоянно, замечают в «Ателье оконных конструкций», стекло, например, в начале года стоило 115 руб. за кв.м, теперь его цена поднялась до 170 руб. Компании эту разницу относят на счет собственных доходов. Когда будет трудно соблюсти ценовую грань, подорожание наступит неизбежно.