Приморье хочет повернуться лицом к туристам

В том числе увеличению турпотока будет способствовать запуск авиамаршрутов в труднодоступные места края на легкомоторных самолетах.

"Наша задача на ближайшие годы - увеличить турпоток до 10-12 млн человек в год. Туристическими организациями уже разработано более 300 маршрутов по Приморью. Сегодня в крае идет большая работа по развитию экологического туризма. Мы планируем закупить несколько современных легкомоторных самолетов, которые будут летать по краю, в том числе в его северную, самую труднодоступную часть. Я уверен, это будет способствовать росту туристического потока в наш регион", - сказал журналистам в рамках открывшегося во Владивостоке международного саммита региональных администраций стран СВА губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

18-й саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (СВА) открылся в среду в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

В саммите принимают участие делегации пяти регионов стран СВА - Приморский край (Россия), провинция Кангвон (Республика Корея), провинция Цзилинь (КНР), префектура Тоттори (Япония) и Центральный аймак (Монголия).

На этот раз участники международного форума обсуждают тему "Новые перспективы развития туризма в системе экономического и культурного взаимодействия регионов Северо-Восточной Азии".

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.