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В Приморском крае вопросами продбезопасности занимаются сразу две комиссии

30 Сентября 2014, 13:32 | Приморье

В Приморском крае  вопросами продовольственной безопасности занимаются сразу две специальные комиссии. Об этом заявил глава региона  в новом выпуске программы «Владимир Миклушевский. Блиц» в эфире ГТРК «Владивосток».

Владимир Миклушевский подчеркнул, что комиссию по продовольственной безопасности он возглавил лично.

«Я подписал распоряжение о создании комиссии по продовольственной безопасности в начале сентября. Ее работу я курирую лично. В нее вошли вице-губернаторы и представители экспертного сообщества, а также производители. Сейчас при введении заградительных пошлин нам необходимо использовать свои преимущества. У нас: и у России, и у Приморья - огромный потенциал, мы можем и должны сами производить необходимую продукцию», - отметил Губернатор.

Глава региона также отметил, что в Приморье также работает комиссия, которая занимается контролем цен на продукты.

«Комиссия под предводительством вице-губернатора Сергея Сидоренко проводит рейды в магазинах и на рынках края. Уже проведено несколько десятков рейдов. Там, где цены завышены, УФАС и Роспотребнадзор выносят предписания и штрафы. К тому же, сейчас по всему краю работают сельхозярмарки, где напрямую у производителей можно приобрести товары на 20-30 процентов дешевле», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: ярмарки  рынки  СМИ  миклушевский  продовольственная безопасность  штрафы  торговля  цены  приморье 



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