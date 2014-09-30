В Приморском крае вопросами продбезопасности занимаются сразу две комиссии

В Приморском крае вопросами продовольственной безопасности занимаются сразу две специальные комиссии. Об этом заявил глава региона в новом выпуске программы «Владимир Миклушевский. Блиц» в эфире ГТРК «Владивосток».



Владимир Миклушевский подчеркнул, что комиссию по продовольственной безопасности он возглавил лично.



«Я подписал распоряжение о создании комиссии по продовольственной безопасности в начале сентября. Ее работу я курирую лично. В нее вошли вице-губернаторы и представители экспертного сообщества, а также производители. Сейчас при введении заградительных пошлин нам необходимо использовать свои преимущества. У нас: и у России, и у Приморья - огромный потенциал, мы можем и должны сами производить необходимую продукцию», - отметил Губернатор.



Глава региона также отметил, что в Приморье также работает комиссия, которая занимается контролем цен на продукты.



«Комиссия под предводительством вице-губернатора Сергея Сидоренко проводит рейды в магазинах и на рынках края. Уже проведено несколько десятков рейдов. Там, где цены завышены, УФАС и Роспотребнадзор выносят предписания и штрафы. К тому же, сейчас по всему краю работают сельхозярмарки, где напрямую у производителей можно приобрести товары на 20-30 процентов дешевле», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.RU, Владивосток.