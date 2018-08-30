Торговая сеть из Приморья выходит на Сахалин

В пятницу откроется первый дискаунтер

Торговая сеть из Приморья «Экономыч» (входит в группу «Реми») в пятницу открывает первый дискаунтер в Южно-Сахалинске. До этого сеть была представлена торговыми точками только в Приморье и Хабаровске.

«Экономыч» делает ставку на низкие цены на товары и продукты повседневного спроса знакомых покупателям брендов и торговых марок. «Этого можно достичь, соблюдая несколько условий: простое оформление торгового зала, упрощенный мерчендайзинг, оптимизация бизнес-процессов, небольшое количество персонала», - отмечают в «Экономыче».

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»

Торговая сеть «Реми» существует с 2008 года. Магазины сети открыты почти во всех крупных городах Приморского края. На данный момент в регионе работает 29 гипермаркетов и универсамов «Реми». 18 мая первый магазин сети открылся в Хабаровске. Конечным бенефициаром сети «Реми» участники рынка называют Дмитрия СУЛЕЕВА.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.