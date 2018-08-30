Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморье будет развивать сельское хозяйство в приказном порядке
Правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона поручила Минсельхозу, Россельхознадзору вместе с администрацией Приморского края проработать вопрос о возможности экспорта животноводческой продукции, выработанной на территории края, в Китай, Южную Корею и Японию. О результатах следует доложить до 9 октября 2018 года.
Россельхознадзору и администрации Приморского края также поручено провести оценку использования земель сельскохозяйственного назначения в крае и при необходимости инициировать в установленном порядке прекращение прав на земельные участки, если они используются не по целевому назначению или с нарушением законодательства РФ. О выполнении этого поручения необходимо доложить в правительство до 1 декабря 2018 года и затем - ежеквартально.
Кроме того, администрации Приморского края вместе с Росреестром поручено провести инвентаризацию земель сельхозназначения в регионе и опубликовать в интернете перечень соответствующих земельных участков, предоставление которых возможно для реализации инвестиционных проектов. Срок выполнения этого поручения - 1 ноября 2018 года.
Заседание комиссии прошло под председательством премьер-министра РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА на Камчатке.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости тематики
- Приморье будет развивать сельское хозяйство в приказном порядке
- Пшеница из Приморья в дар КНДР
- В Приморском крае увеличилось производство мяса
- Развитие ТОРов в Приморье может затормозить чума
- Во Владивостоке развернулась главная продовольственная ярмарка
- Еду в Приморье будут продавать на бирже
- В Приморье самый низкий показатель освоения сельхозсубсидий
- Новый закон должен защитить приморскую землю
- В Приморье из-за тайфуна спекулянты взвинтили цены на овощи
- Еще одна федеральная компания намерена скупать сельхозземли в Приморье
Новости раздела
- Китайцы добрались до рыбных запасов озера Ханка
- Торговая сеть из Приморья выходит на Сахалин
- Приморье будет развивать сельское хозяйство в приказном порядке
- Рост платы граждан за коммунальные услуги в Приморье будет на уровне инфляции
- Русская Рыбопромышленная Компания получила квоты под новый завод
- Дешевый бензин в Приморье все-таки есть
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Морское такси не снимается с якоря
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Жилье в Приморье смывает ипотекой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Дарькин начал экономить
- Сахалин принимал "золоторукую" молодежь
- В Приморье Морской салон собрал профессионалов
- Приморский край оказался лидером антирейтинга