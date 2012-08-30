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Примтеплоэнерго продолжило отгрузку топлива для предстоящего отопительного сезона
Предприятие возобновило активную заготовку топлива для предстоящего отопительного сезона. Это стало возможным благодаря субсидии краевого бюджета.
Кроме того, предприятием продолжается закуп нового и ремонт существующего оборудования для систем отопления, водоснабжения и водоотведения.
КГУП «Примтеплоэнерго» удалось сохранить все действующие договоры с основными поставщиками топлива – это ОАО «Газпром нефть», ООО «Альянс-Бункер» и ОАО «СУЭК»-поставщик угля.
«До конца месяца мы ожидаем поставку мазута в количестве до 25 тысяч тонн и в сентябре до 35 тысяч тонн. К началу отопительного сезона, на 1 октября, должно быть накоплено 52 тыс. тонн топлива, что с учетом поставок двух месяцев позволит превысить план накопления, - говорит Максим Захаров, начальник топливного управления КГУП «Примтеплоэнерго». – Что касается угля, в августе мы планируем отгрузить 14 тысяч тонн, в сентябре - 47 тысяч тонн. Помимо этого на складах угледобывающих предприятий для наших котельных накоплено еще порядка 110 тысяч тонн».
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