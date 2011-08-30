В приморских арбузах наличие нитратов в 10 раз ниже предельно допустимого уровня

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю проведены лабораторные исследования выращенных на территории семи муниципальных образований Приморского края арбузов. Как и ранее, наличие опасных для здоровья человека веществ не обнаружено.

В рамках проводимого Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю социально-гигиенического мониторинга плодоовощной продукции выращенной на территории Приморского края, сотрудниками Россельхознадзора на территории Лесозаводского городского округа, Яковлевского, Октябрьского, Дальнереченского, Анучинского, Кировского и Чугуевского муниципальных районов на содержание нитратов и остаточного количества пестицидов было проконтролировано 22 партии выращенных арбузов, в общей сложности это 954,4 тонны. Отбор проб проводился прямо с полей, на которых выращивается данный вид сельскохозяйственной продукции.

По результатам проведённых ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора исследований, все проконтролированные партии признаны соответствующими требованиям СанПиН «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Содержание нитратов в арбузах в среднем в 10 раз ниже максимально допустимого уровня. Наличия остаточного количества пестицидов также не обнаружено.