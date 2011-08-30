Соседи предпочитают свежую рыбу

Экспорт рыбы и морепродуктов организациями Приморского края в январе-июле 2011 года составил $453,9 млн и вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3,6%, сообщили в Приморскстате.

Ведущее место занимали следующие виды продукции: рыба свежая и мороженая – 62% стоимостного объема экспорта, икра, печень, молоки – 19%, ракообразные – 9%, филе рыбное – 6%, мука рыбная – 4%. Рыба и морепродукты в январе-июле 2011 года экспортировались в 13 стран дальнего зарубежья и СНГ. Наибольшие стоимостные объемы экспорта приходятся на Китай, Республику Корея, Японию и Панаму.