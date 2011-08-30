«КСМ» предложил строить дешевле

Накануне Дня строителя ООО «Комбинат строительных материалов» отметило 50-летие. На торжестве в Пушкинском театре генеральный директор Сергей СОЛОНЕЦ с гордостью сообщил, что в сентябре коллектив запустил новую технологическую линию безопалубочного виброформования железобетонных изделий. Она позволит приморским строителям на основе комплекта деталей внедрить универсальную домостроительную систему (УДС) по технологии сборно-монолитного каркаса.

Преимущества технологии УДС в том, что заводское качество изделий, а они составят 80-90% каркаса, позволит выдерживаться и высокому качеству строящихся объектов. Причем эта технология может применяться для возведения зданий и сооружений высотой до 25 этажей различного назначения – жилищного, производственного, коммерческого и пр. Вестись такое строительство может круглогодично. Причем в календарный год укладывается строительство практически любого объекта «под ключ».

Особенно ценно, что, давая экономию при производстве ЖБИ, при проектировании и строительстве, технология позволяет существенно уменьшить затраты в целом. В частности, она позволяет строить комфортное и доступное жилье эконом-класса с учетом региональных стандартов по жилью, строящемуся на бюджетные средства.