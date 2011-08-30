Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
АПК Приморья получил 414 миллионов
В рамках реализации краевой целевой программы «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае на 2008-2012 годы» с начала этого года в помощь работникам сельскохозяйственной отрасли было выделено 414 млн рублей.
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия, свыше 115 млн рублей направлены на развитие животноводства, более 81 миллиона рублей - на развитие растениеводства, еще 47 млн на субсидирование процентных ставок по кредитам. Эти средства пошли на субсидии на закупку кормов для сохранения поголовья крупного рогатого скота, субсидирование части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники, на приобретение средств химизации и многое другое. В общей сложности на реализацию программы в этом году из федерального и краевого бюджета планируется направить более 668 млн рублей.
Между тем сев зерновых культур в этом году произведен на площади 102,1 тыс. га, что составило 128,1% к уровню прошлого года. В оптимальные агротехнические сроки посеяно более 146 тысяч га сои (105 %), риса - 27,6 тысяч га (118,5%), кукурузы - 13,8 тысяч га (136,6 %), пшеницы - 21,3 тыс. га (119,5 %), гречихи – 4,3 тыс. га (в 3 раза больше уровня прошлого года). Посевная площадь овощей в хозяйствах всех категорий составила 10,7 тыс. га (107% к уровню прошлого года), картофеля - 31,8 тысячи га (101,6%).
По предварительной оценке экспертов, объем производства сельскохозяйственной продукции в 2011 году составит более 23 млрд рублей, это 104,3% к аналогичному периоду прошлого года.
Новости тематики
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Клубника из Китая оказалась напичкана антибиотиками и пестицидами
- Монголия построит новый порт в Приморском крае
- Ломбарды и ювелиры занялись алхимией
- "Меркурий" очистит рынок Приморья от фальсификата
- Приморцам рассказали, где дешевле покупать продукты
- В салонах связи "Билайн" за 1 рубль можно совершить платеж по кредиту
- С ноября вступит в силу новая методика кадастровой оценки недвижимости
- СУЭК наращивает добычу угля и экспорт в АТР
Новости раздела
- Названы города Приморья, в которых серьезно подорожала коммуналка
- Недоступно, но привлекательно
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Распродажа участков под аквакультуру в Приморье закончилась, не начавшись
- Пшеница из Приморья в дар КНДР
- США собираются блокировать порты Приморья с помощью новых санкций против КНДР
- Создание Российско-Азиатского зернового коридора завершат в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- ТОСЭР "Комсомольск" входит в тройку лидеров по эффективности площадок в ДФО