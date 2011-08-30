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АПК Приморья получил 414 миллионов

30 Августа 2011, 01:02 | Приморье

В рамках реализации краевой целевой программы «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае на 2008-2012 годы» с начала этого года в помощь работникам сельскохозяйственной отрасли было выделено 414 млн рублей.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия, свыше 115 млн рублей направлены на развитие животноводства, более 81 миллиона рублей - на развитие растениеводства, еще 47 млн на субсидирование процентных ставок по кредитам. Эти средства пошли на субсидии на закупку кормов для сохранения поголовья крупного рогатого скота, субсидирование части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники, на приобретение средств химизации и многое другое. В общей сложности на реализацию программы в этом году из федерального и краевого бюджета планируется направить более 668 млн рублей.

Между тем сев зерновых культур в этом году произведен на площади 102,1 тыс. га, что составило 128,1% к уровню прошлого года. В оптимальные агротехнические сроки посеяно более 146 тысяч га сои (105 %), риса - 27,6 тысяч га (118,5%), кукурузы - 13,8 тысяч га (136,6 %), пшеницы - 21,3 тыс. га (119,5 %), гречихи – 4,3 тыс. га (в 3 раза больше уровня прошлого года). Посевная площадь овощей в хозяйствах всех категорий составила 10,7 тыс. га (107% к уровню прошлого года), картофеля - 31,8 тысячи га (101,6%).

По предварительной оценке экспертов, объем производства сельскохозяйственной продукции в 2011 году составит более 23 млрд рублей, это 104,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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