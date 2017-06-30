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Приморцам предлагают добраться до Японии или Благовещенска менее чем за 3 часа
Авиакомпания «Аврора» продолжает выполнение регулярных полетов из Владивостока в Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск и столицу Японии на комфортабельных воздушных судах Bombardier Q400. Рейсы на данных направлениях занимают менее трех часов, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Рейсы по маршруту Благовещенск – Владивосток – Благовещенск авиакомпания выполняет с лета 2016 года. Представители перевозчика отмечают, что с начала 2017 года на этом маршруте перевезено более четырех тысяч пассажиров. Данный рейс выполняется четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.
Вылет из Благовещенска в понедельник, вторник и четверг – в 20.20, прибытие во Владивосток – в 23.50. Вылет обратного рейса из Владивостока – на следующий день (по вторникам, средам и пятницам) в 5.05, прибытие в Благовещенск – в 6.45. По субботам самолет вылетает из Владивостока в 4.35, прибывает в Благовещенск в 6.15. Вылет обратного рейса из Благовещенска – в этот же день в 14.10, прибытие во Владивосток – в 17.40. Время в пути составляет около 2 часов 40 минут. Минимальный тариф без учета сбора авиакомпании составляет от 9 800 рублей (туда-обратно).
Полеты по маршруту Владивосток – Комсомольск-на-Амуре – Владивосток «Аврора» начала выполнять с марта текущего года. За этот период услугами авиакомпании воспользовались почти две тысячи пассажиров. Полеты по данному направлению выполняются дважды в неделю. Вылет из Владивостока по средам и пятницам – в 4.25, прибытие в Комсомольск-на-Амуре – в 6.35. Вылет обратного рейса во Владивосток – в 7.15. Прибытие во Владивосток – в 9.15. Время в пути составляет 2 часа. Минимальный тариф без учета сбора авиакомпании –от 5 800 рублей (туда-обратно).
Для комфорта пассажиров предусмотрена удобная стыковка во Владивостоке рейсов из Комсомольска-на-Амуре с рейсами в Токио, аэропорт Нарита. Вылет из Владивостока по средам и пятницам – в 10.40, прибытие в Нариту – в 12.25. Время в пути составляет 2 часа 45 минут. Минимальный тариф без учета сбора авиакомпании составляет 16 295 рублей (туда-обратно).
Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры», справки получить по телефону: 8 (800) 250-49-88 (звонки бесплатные).
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