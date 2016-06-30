"М.Видео" задержался с приходом в Приморье на два года

Крупнейший российский продавец электроники и бытовой техники «М.Видео» на прошлой неделе открыл первый магазин во Владивостоке в торгово-развлекательном комплексе «Седанка Сити», до конца года откроет второй в торговом центре «Центральный» и один в Хабаровске. Ритейлер поставил амбициозную задачу - в течение нескольких лет довести долю на рынке Приморского края до 25%. Опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог» местные игроки считают, что такой показатель вполне возможен, но только за счет демпинга.

«М.Видео» планировал прийти во Владивосток еще в 2014 году (ближайший магазин «М.Видео» на Дальнем Востоке находится в Благовещенске), но планы пришлось корректировать из-за отсутствия подходящих торговых площадей. Кстати, именно по этой причине магазин во Владивостоке не вписывается в ранее принятый в компании формат «2 тыс. плюс», в соответствии с которым торговая площадь открываемых магазинов должна быть не менее 2 тыс. кв. метров. В «Седанка Сити» торговая площадь магазина составляет 1,5 тыс. кв. метров, в ТЦ «Центральный» - около 700 кв. метров.

Досье «ЗР»:

«М.Видео» управляет сетью магазинов бытовой техники и электроники. После выхода во Владивосток сеть компании объединяет 380 гипермаркетов в 162 городах России. По итогам 2015 года доля «М.Видео» на российском рынке составила 16% против 14% в 2014 году. Кипрской Svece Ltd принадлежит 57,7% акций «М.Видео». Крупнейшие акционеры - Александр ТЫНКОВАН, Михаил ТЫНКОВАН и Павел БРЕЕВ - контролируют кипрскую M.video Investment Ltd, которой принадлежит 100% акций Svece.

«Половина из ближайших запланированных выходов «М.Видео» в новые города придется на Дальний Восток. Несмотря на непростую логистику и высокую конкуренцию, мы видим большой потенциал в городах востока России. Как лидер рынка мы можем предложить новые стандарты качества и сервиса, огромный выбор самых свежих технических новинок», – прокомментировал открытие магазина вице-президент «М.Видео» Павел Бреев.

Ритейлер не раскрывает сумму инвестиций в открытие магазина во Владивостоке. «Затраты на открытие во Владивостоке практически ничем не отличаются от затрат на открытие любого магазина сети в любом городе страны. В среднем это порядка 40 млн рублей. В перспективе мы рассматриваем все достаточно крупные города на Дальнем Востоке – и Находку, и Комсомольск-на-Амуре, и Южно-Сахалинск. Как только там повятся объекты, позволяющие нам предоставить клиентам лучший ассортимент и сервис на определенных площадях, мы, безусловно, тйда пойдем», - уточнил «Золотому Рогу» руководитель региональной сети «М.Видео» на Дальнем Востоке Алексей ТИМИН.

К старту продаж в Приморье «М.Видео» запустил ряд специальных акций. Так, крупная бытовая техника, телевизоры и товары из категории диджитал - смартфоны, планшеты и другие гаджеты - доступны по специальным ценам со скидкой до 30% по сравнению с ценами ритейлера в других регионах.

Также во Владивостоке, как и во всех остальных магазинах сети, действует программа «Гарантия лучших цен», в рамках которой цена на любой товар в «М.Видео» может быть снижена, если клиент обнаружил этот товар дешевле в магазинах других компаний.

«Не секрет, что сегодня на рынке жесткая конкуренция, прежде всего ценовая. Поэтому мы гарантируем, что цены на полке у нас в полном соответствии с рынком. Наши специалисты постоянно проводят мониторинг цен на рынке бытовой и цифровой техники. Сейчас в магазине во Владивостоке стоит терминал, где можно оперативно проверить, какие цены предлагают наши конкуренты. Через две недели у продавцов появятся планшеты, с помощью которых можно будет проверить цены, не отходя от полки. И если в других сетях цена на товар окажется ниже нашей, мы продадим его по их цене».

Досье «ЗР»

В 2015 году продажи на рынках бытовой техники и электроники (БТиЭ) составили 1,192 трлн рублей, что на 19,6% меньше, чем в прошлом году, говорится в аналитическом обзоре «М.Видео». Наиболее глубокий спад зафиксирован на рынке ноутбуков - их было реализовано 2,9 млн штук на 81 млрд рублей. По сравнению с 2014 годом по количеству продаж спад составил 60%, а в объеме - 23%. Продажи телевизоров упали на 47%, до 5,3 млн штук, а в объеме - на 33%, до 130,5 млрд рублей. Также в минувшем году было реализовано 26,2 млн смартфонов на 267 млрд рублей; в количестве рынок сократился на 5,5%, а в объеме вырос на 9%.

«Кризис, безусловно сказался на товарообороте – народ стал экономить. Но мы по прошлому году шли лучше рынка в 4 раза, в первом квартале 2016 года зафиксирован рост на 16%. Залог нашего успеха в стратегии, которая состоит из трех основных пунктов - лучший ассортимент, лучшая цена и лучший сервис», - говорит Алексей Тимин.

Директор магазина во Владивостоке Алексей МАКАРОВ отмечает наличие дополнительных предложений, в том числе бесплатную доставку в радиусе 150 км, в том числе захватывая Уссйрийск и Артем.

«Товар, который по какой-то причине не подошел клиенту, у нас можно будет поменять в течение 30 дней, а не 14 дней, как у всех других участников рынка. Также действует программа «Все меняется», которая действует на отдельные виды техники. При покупке сертификата сроком действия в два или три года человек при любой возникшей проблеме или поломке по любой причине товара может принести его в магазин и получить аналогичный новый в течение 72 часов. Это очень удобно, если менять надо технику частого использования - телевизор, микроволновая печь, стиральная машина». Стоит отметить, что цена сертификата при этом кусается», - продолжает директор магазина.

Согласно исследованиям «М.Видео», сегодня 35% приморцев мечтают о новом телевизоре. «Это значит, что мы будем проводить акции на покупку телевизоров. Первичный срез целевой аудитории в Приморье показал те же тенденции, что в Москве. Во Владивостоке очень диджитальная аудитория - этим вы похожи на города-миллионники. Одни из важнейших сегментов наших потенциальных покупателей — «технари», которые хорошо разбираются в технике и могут многое рассказать даже нашим консультантам», - отмечает руководитель локального маркетинга «М.Видео» по Дальнем у Востоку Анастасия КОНОВАЛОВА.

Представитель «М.Видео» заверил, что стратегия ритейлера не предусматривает покупки действующих игроков на рынке. «Но им никто ничего и не предлагает. После того, как сеть DNS, (вторая по объемам продаж после «М.Видео» в России – Прим. авт.) получила контроль над сетью магазинов «Спектр техники», сделок по поглощению ожидать не стоит», - говорит представитель одной из сетей, представленных во Владивостоке.

Досье «ЗР»

Группа DNS - российская компания, специализирующаяся на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, а также производстве компьютеров. На начало 2015 года сеть насчитывала более 1 тыс. магазинов в 350 городах России, в том числе 17 в Приморье. Есть также завод по производству ноутбуков и компьютеров в Артеме и мощности по сборке персональных компьютеров в Новосибирске и Подмосковье. Кроме того, DNS развивает собственный интернет-магазин. Штаб-квартира компании расположена во Владивостоке. Совладельцами DNS являются президент группы Дмитрий Алексеев, Константин БОГДАНЕНКО, Юрий КАРПЦОВ (директор ООО «ДНС Альфа»), Сергей МЕЩАНЮК (директор АО «Технопоинт») и другие менеджеры группы.

Местные игроки скептически относятся к грядущему переделу рынка. «Часть рынка федералы отъедят, но это не критично. И без демпинга им не обойтись. А это значит, что маржа сократится у всех игроков. У федералов запас, конечно, побольше, но им еще приходится отбивать вложения в новые магазины. Поэтому цены на рынке вряд ли пойдут вниз», - говорит представитель одного из конкурентов «М.Видео».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.