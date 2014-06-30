Новое поголовье свиней в Приморье завезут уже в августе

Крупнейший свинокомплекс Приморского края «Мерси Трейд» готов к завозу нового племенного поголовья, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Такое заявление руководитель предприятия Олег Зубахин озвучил, 27 июня, в ходе пресс-конференции в Администрации Приморского края.

Он рассказал журналистам, что на территории комплекса уже сегодня будет закончена полная дезинфекция. Завтра ветеринарные специалисты проведут лабораторные испытания качества ее проведения. Положительная экспертиза позволит в ближайшее время завести новое поголовье.

«На сегодняшний день заключен контракт на поставку нового поголовья. При наличии всей разрешительной документации мы сможем привести новое поголовье уже в первой декаде августа. Это свиньи датской селекции из Курской области», - отметил Олег Зубахин.

Отметим, предприятию «Мерси Трейд», как и другим, пострадавших от ящура, полагается компенсация из краевого бюджета на возмещение ущерба по изъятию животных. На эти цели планируется выделить около 100 миллионов рублей.

Вице-губернатор Сергей Сидоренко подчеркнул, что сейчас перед краевой администрацией стоит задача возобновления работы и дальнейшего развития предприятий свиноводства, пострадавших от ящура.

«Задача – максимум в течение года не только восстановить, но увеличить поголовье свиней в крае. Трудности мы преодолеем, будем двигаться дальше. При успешном развитии событий «Мерси Трейд» выйдет на то поголовье, которое было потеряно, и даже с некоторым увеличением», - уверен Олег Зубахин.

Напомним, со 2 июля Администрация Приморского края намерена снять карантин со всей территории Спасского района, оставив его только в селе Зеленодольское с прилегающими объектами, в том числе на предприятии «Спасский бекон».

Кроме того, Администрация Приморского края намерена подать встречный иск против предприятия «Спасский бекон», которое стало причиной распространения вируса ящура на территории Спасского района.

«Ветеринарными специалистами определено, что предприятие нарушило российское законодательство, скрыв факт возникновения ящура. Это, в свою очередь, привело не только к потерям предприятия, но и к краевому ущербу. Мы намерены подавать встречные иски к «Спасскому бекону», - заявил Сергей Сидоренко.

ZRPRESS.RU, Владивосток