Арсеньев представил на международный суд свой туристский потенциал на PITE-2012

ПРИМОРЬЕ, 30 мая, ZRPRESS. Арсеньев был представлен на 16-й Тихоокеанской международной туристической выставке PITE-2012. По традиции выставка – главное событие в сфере туризма Приморья – проходила во Владивостоке, в помещении спорткомплекса «Чемпион». В преддверии саммита АТЭС PITE-2012 (прежнее название выставки – «Дальтур») собрал вместе ведущих туроператоров и турагенства Дальневосточного федерального округа и стран АТР – Кореи, Китая, Таиланда, Японии, Малайзии и многих других.

Цель выставки – не только расширение международных контактов в сфере туризма, но и демонстрация рекреационных ресурсов Приморского края. Эту же цель – показать туристический потенциал Арсеньева, привлечь в город туристов и активизировать въездной туризм – преследовала и представленная на выставке экспозиция Арсеньевского городского округа.

Арсеньев представляла на Тихоокеанской международной туристической выставке начальник управления экономики и инвестиций администрации Ирина ЧУЧМАНСКАЯ, педагог ЦВР Зинаида ЛЮБАЕВА и сотрудник маркетингового бюро «Меридиан Поинт» Ирина ЗЕЛЕНСКАЯ.

- Арсеньевский павильон вызвал интерес и представителей фирм, специализирующихся на внутреннем туризме, и посетителей выставки, - рассказывает Ирина Викторовна. – В этом году мы представили новый проект модернизации горнолыжной базы. Гора привлекает в наш город туристов из разных уголков Дальнего Востока. Именно с горнолыжной базой мы связываем развитие туризма в городе.

Действительно, Арсеньеву повезло: географическое расположение города позволяет построить здесь горнолыжный центр международного уровня. А поток туристов в город благоприятно скажется на развитии экономики и создаст новые рабочие места. Сегодня туристы, приезжающие покататься на лыжах, нуждаются в развитой инфраструктуре – недорогих и комфортабельных гостиницах, кафе, ресторанах. Туристы с удовольствием посетили бы современный кинотеатр, Дальневосточный музей авиации, центры отдыха для детей - но пока это только проекты. В информационном буклете о городе представлена перспектива развития горнолыжной базы – это современные подъемники, прокат, уютные гостевые домики, кафе и т. д. Здесь же – информация об учреждениях культуры и досуга Арсеньева, спортивных сооружениях, гостиницах.

- Создание на территории городского округа современного и конкурентоспособного туристического комплекса заложено в муниципальной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории АГО на 2011-2013 годы», - рассказала И. Чучманская. - Программа призвана привлечь туристов в наш город. Сегодня структура рынка смещена в сторону выездного туризма. А ведь Арсеньев может быть одним из привлекательнейших городов Приморского края.

Свидетельство тому – внимание к арсеньевской экспозиции. Особый интерес вызвал «Событийный календарь», который представил основные события (культурные, спортивные и др.) в жизни Арсеньева на ближайшие полтора года. Календарь украшают картины арсеньевских художников. Это издание – очень полезная вещь для туристов, планирующих поездку в Арсеньев. Идею такого календаря представил только Арсеньев. И, судя по числу положительных отзывов, можно ожидать, что в будущем году муниципальные образования края привезут на выставку свои событийные календари… Украсил арсеньевскую экспозицию не только великолепный баннер, но и сувениры, выполненные воспитанниками Центра внешкольной работы – изящные изделия из бисера, милые домовята. Сувениры охотно раскупали участники выставки.

Выставка дала возможность не только оценить рекреационный потенциал различных уголков нашего края, но и обменяться опытом: как привлекать в свое муниципальное образование туристов. Каждый район Приморья имеет свою изюминку – цветущие лотосы или коневодческая ферма, исторические места или живые тигры. Арсеньев в этом плане давно интересен туристам. Их привлекают горнолыжная база, аэроклуб, озера вокруг города, музей, исторические места, связанные с пребыванием В.К. АРСЕНЬЕВА, а еще – нетронутая природа, свежий воздух, экологически чистые овощи и ягоды. Главное – создать достойные условия для пребывания гостей, а для этого нужны совместные усилия власти и бизнеса.

Начальник управления экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа И. Чучманская поблагодарила всех участников выставки «Дальтур 2012». Особые слова благодарности – маркетинговому бюро «Меридиан Поинт» (директор И. ДЯГИЛЕВА), которое выступило организатором участия городского округа в выставке, начиная от дизайна и печати баннеров, раздаточной продукции и заканчивая доставкой выставочной экспозиции во Владивосток и ее установкой.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».