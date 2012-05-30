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«Ростелеком» обновил лимитные тарифы для Интернета в Приморье
ПРИМОРЬЕ, 29 мая, ZRPRESS. Приморский филиал «Ростелеком» вводит новые лимитные тарифные планы для услуги «Домашний интернет» – «Сити» и «Регион».
Новые тарифные планы отличаются бОльшим объемом включенного трафика по сравнение с предыдущей линейкой лимитных тарифов. Разнообразие пакетов включенного трафика и стоимость позволяет каждому клиенту выбрать наиболее подходящий для него тарифный план.
Подключится или перейти на новые тарифные планы можно с 25 мая 2012 года в офисах продаж филиалов ОАО «Ростелеком» либо с помощью сервиса «Личный кабинет» (для абонентов компании).
Дополнительную информацию можно узнать в офисах продаж или по телефонам справочных служб филиалов компании.
Досье "ЗР"
Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края.Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
«Ростелеком» лидирует на рынке предоставления телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти всех уровней, государственных учреждений и организаций.
«Золотой Рог».
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