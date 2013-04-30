Китай удивил приморцев Восточными Гавайями

Корреспонденты «Золотого Рога» побывали в жемчужине Китая недалеко от Приморья

Китай для дальневосточных туристов давно перестал быть экзотикой. Более того, для многих поездки к ближайшим соседям стали чем-то наподобие прогулки выходного дня. Поэтому к рекламному туру на о. Хайнань, организованному ООО «Приморское Бюро международного туризма «Спутник» при поддержке Народного правительства провинции Хайнань, корр. «ЗР» отнеслись довольно скептично: Китаем, даже южным, нас не удивить. Однако не тут-то было.

Рай на краю света

Субтропический остров Хайнань, омываемый теплыми водами Южно-Китайского моря, называют по-разному: край света, тропический рай, Восточные Гавайи... Долгое время о. Хайнань был местом ссылки для неугодных и провинившихся, т.к. добраться до него было очень сложно, а выбраться с него - тем более. Сейчас транспортной проблемы не существует, а о подобном месте «ссылки» можно только мечтать. Впрочем, теперь остров считается наградой, а не наказанием, причем вполне заслуженно.

По пути в этот тропический рай в разговоре с коренным жителем сурового Харбина корр. «ЗР» выяснили, что каждый китаец мечтает побывать на этом острове. «Хайнань - китайская мечта», - с улыбкой заметил он. А еще рассказал, что остров - излюбленное место для внутреннего туризма, где ежегодно отдыхают миллионы жителей Китая из самых разных уголков страны. Причем отдых на собственной вилле на «краю света» стал уже традицией, показателем статуса практически для всех высших чиновников, звезд эстрады и прочих китайских знаменитостей.

При всем этом присущей многим популярным городам Китая тесноты и толкучки во всех частях о. Хайнань нет: китайские туристы гармонично растворяются среди сотен тысяч туристов из других далеких стран. Парадоксально, но дальневосточников здесь отдыхает не так много, больше жителей из западной части России. Так, при огромном потоке туристов о. Хайнань нельзя назвать тесным, не чувствуется та атмосфера страны с миллиардным населением, которая преследует гостей Пекина, Шанхая, Харбина и т.д.

На острове царит иной дух, совершенно «не китайский», не бурный, не шумный, не суетной. Создается ощущение присутствия на острове в классическом райском представлении: размеренный темп жизни, отдаленность от всех городских забот, атмосфера полного отдыха и расслабления. Местные жители здесь довольно неторопливы, даже медлительны, дружелюбны, приветливы, отзывчивы. Никто не преследует русских туристов корыстными взглядами. Даже наоборот, нет-нет и можно уловить любопытный участливый взгляд островитянина.

Отдых на острове не обязательно заключается в мирном лежании на пляже с кокосом в руках: основной курортный город на острове - Санья - готов предложить развлечения на любой вкус от клубов, баров, дискотек до семейного отдыха в SPA-центрах, от водных мотоциклов до пеших прогулок по многочисленным паркам. Но как бы ни была насыщенна культурно-развлекательная программа, какой бы замечательный Wi-Fi ни был в отеле и как бы ни поражали плоды островной цивилизации, факт нахождения на «краю света» будет приятно напоминать о себе всю поездку.

Китайское правительство в очередной раз обратило свои взоры к тропическому раю и прилагает все усилия, чтобы возрастающему с каждым годом числу туристов было максимально комфортно и приятно отдыхать на острове мечты. В непрерывном обновлении и совершенствовании находится инфраструктура, строятся новые отели мирового уровня, открываются новые пляжи, «окультуриваются» местные аборигены, которым, кстати, предлагается бесплатное обучение, для того чтобы они смогли в будущем работать в туриндустрии острова. Как отмечают те, кто был на острове пять лет назад (или даже меньше), и основной курортный город, и сам остров не узнать. И понятно, что идеальный и оконченный вариант китайского тропического рая можно будет увидеть лет через пять, но уже сейчас курорт заслуживает самых высоких оценок.

Основная курортная зона г. Санья предлагает туристам самый широкий спектр отелей, способный удовлетворить самые высокие требования. Строительство и оснащение современных отелей на острове осуществляется в соответствии с самыми высокими международными стандартами. Управлять отелями, как правило, приглашают специалистов из Гонконга и Европы. Основной упор здесь, впрочем, как и по всему туристическому Китаю, делается на архитектурную уникальность проектов. Однако если в случае со всем остальным Китаем, даже несмотря на все старания дизайнеров и архитекторов, в определенный момент для искушенного туриста все отели превращаются в монотонную картину, то здесь действительно один с другим не спутать.

Стоимость и фешенебельность отеля зависят от его расположения. Самые известные и дорогие отели расположены в заливе Ялунвань в 25 км от г. Санья. Это тихое место славится своим чистейшим морем, ослепительно белым песком и превосходными пляжами. Практически каждый отель в бухте имеет свой пляж, а также свою обширную прогулочную зону с естественной растительностью, водными композициями и даже безобидными тропическими животными. Второй основной туристический залив - Дадунхай - расположен в 3 км от г. Санья. Здесь меньше обособленности, чем в заливе Ялунвань, зато больше ресторанов, кафе, в том числе и с русской кухней.

Самый перспективный курортный район острова - залив Санья. Он еще не в полной мере освоен туристами, хотя уже пользуется немалой популярностью. Здесь кипит жизнь, стройка новых отелей мирового уровня, ресторанов и пр. Здесь также чистые пляжи, белый песок, характерная тропическая растительность и море развлечений на любой вкус. Более того, многие отели в заливе Санья располагают собственными термальными источниками.

Кому не лежится

под солнцем

Когда на третий день принятие солнечных ванн на мягких лежаках уютного отеля надоедает, можно обратить свои взоры к экскурсионному пакету. На острове немало мест, заслуживающих внимания. Причем большинство из них невозможно обойти даже за сутки. Каждый парк, деревня, островок, лес так завораживают своей атмосферой, красотой и просторами, что просто невозможно вырваться из этого плена, не насытившись им вдоволь. Каждый парк - это отдельная страна, со своей «изюминкой», с морем неповторимых впечатлений. Ни один парк, центр, остров не похож на другой, каждое новое место - отдельная фантазия наяву.

Крупнейший в Азии Центр Буддизма «Наньшань», расположенный у одноименной горы, воплощает в себе полное единение человека и природы. В этом огромном (около 50 кв. км) парке с множеством значимых аллей, статуй, храмов и других священных для буддистов мест можно гулять часами, погружаясь полностью в атмосферу гармонии, спокойствия и равновесия. Море, пальмы, цветы, горы, камни - все это производит неповторимое впечатление умиротворения, которое каждый посетитель уносит с собой.

Кроме того, на территории Центра Буддизма «Няньшань» находится Храм богини милосердия Гуаньинь, над которым возвышается колоссальная бронзовая статуя богини. Высота статуи составляет 108 метров, что на 14 метров превосходит знамению Статую Свободы в Нью-Йорке. Сам храм вместе со статуей расположен практически в море - с побережьем ее соединяет лишь тонкий перешеек. Симбиоз природы, религии и человека в Буддийском Центре служит высшим эталоном фэн-шуй для буддистов и визуализированным счастьем в чистом виде для всех остальных.

Другое священное место неподалеку от г. Санья - Даосский парк «Небесные гроты» - завораживает своим комплексом пещер, гор и живописного морского побережья. Последователи даосизма приезжают сюда поклониться ему, попросить помощи. По преданию, именно здесь живет Южный Дракон - один из четырех правителей мира. Недаром в переводе с китайского название этого места звучит как «счастливое место, где живут боги». Величественные камни, пещеры разных размеров, неповторимое побережье, горы - все это вместе действительно идеальное место для счастливой жизни, или хотя бы прогулки. Как и в большинстве парков острова, в этом можно гулять часами, забыв о времени и расстоянии.

Тропический климат подразумевает особую растительность, познакомиться с которой можно в тропических лесах «Янода» и «Тропический рай» в бухте Ялунвань. При том, что оба объекта носят название тропических лесов, пейзажи можно наблюдать совершенно разные. «Янода» представляет собой сосредоточие лесных массивов джунглей острова Хайнань, за что его по праву в Китае называют туристической зоной джунглей бриллиантового класса. Лес состоит из трех или четырех ярусов деревьев. Но самое интересное - это досковидные корни деревьев, т.е. корни на поверхности земли, которые напоминают поставленные на ребро доски. Встречаются и деревья с воздушными корнями, которые висят, как ветки, в воздухе. В совокупности со всей растительностью джунглей, ландшафтом, водными композициями лес производит неповторимое погружение в природу.

Лесной парк «Тропический рай» в бухте Ялунвань представляет собой девственную природу в сочетании с заботливой рукой человека. Это первый в г. Санья лесной парк, разработанный и построенный в соответствии со стандартными требованиями строительства национальных лесных парков, а также первый в провинции Хайнань парк приморского и горного экотуризма и экокурорта. Здесь можно ходить по горам, проводить время на природе, отдыхать и знакомиться с местными достопримечательностями, культурой и народными обычаями. Хайнань - первая экологическая провинция Китая, а «Тропический рай» - самый ближайший к городу кислородный заповедник.

Отдельным вниманием у туристов в парке пользуется висячий мост над обрывом, посреди которого открывается потрясающий вид. Мост сделан из деревянных досок, переплетенных канатом, по которым вполне безопасно, раскачиваясь на огромной высоте, могут гулять туристы. Логичным завершением путешествия по лесу является вершина сопки. Оригинальные постройки, площадки, соединенные мостиками, небольшие фонтаны окружают центральную беседку, и, если подняться на нее, выясняется, что весь залив как на ладони. У подножья беседки на фоне моря стоит статуя дракона - символа бухты Ялунвань.

Самым аутентичным местом на острове можно считать фольклорную деревню народностей Ли и Мяо. Представители народности Ли являются коренными жителями острова Хайнань. Основными их занятиями были охота на диких кабанов, речная рыболовля, выращивание риса, ткачество. Ли также известны как искусные музыканты и танцоры. Один из самых интересных народных инструментов - флейта фунчок, играть на которой нужно носом. Также широко известен народный танец с жердями бамбука, который, кстати, удалось станцевать и корр. «ЗР». Показавшиеся на первый взгляд простыми ритмичные прыжки через двигающиеся жерди на деле оказались сложным продуманным танцем.

Важной частью культурного наследия народности Ли является искусство ткачества. Женщины народности Ли считаются самыми искусными ткачихами во всем Китае. Купить характерный наряд, сумочку или любой другой предмет одежды может каждый желающий в сувенирной лавке.

Второй по численности коренной народностью острове является народность Мяо. Это переселенцы с континента, прибывшие на о. Хайнань по приказу китайского императора для подавления восстаний народности Ли. Мяо - одна из древнейших народностей Китая с богатой и колоритной культурой, представляющая полную противоположность добродушным Ли. Мяо всегда имели славу отважных воинов и охотников. В этнографической деревне представители этой народности демонстрируют свои уникальные умения: ходят босиком по битому стеклу, облизывают куски раскаленного железа, устраивают огненные шоу. Также в деревне представлены свадебный обряд, танцы, быт этой своеобразной народности.

Это далеко не все возможные погружения в природу, культуру, быт г. Санья - развлечений и прогулок может быть бесчисленное множество. Сказочный Остров пиратов, своеобразный Остров обезьян, неповторимый коралловый заповедник, зоопарки и многое другое всегда открыты для туристов. Однако помимо экскурсий есть и множество других возможностей приятного времяпрепровождения.

В альтернативу паркам

Все прелести и развлечения южного курорта представлены в г. Санья. Особой популярностью пользуются термальные источники, коих здесь множество. Самые популярные называются «Наньтянь», раскинувшиеся на огромной территории и насчитывающие более 65 бассейнов и ванн различных форм и функций. Каждая ванна комплекса термальных источников «Наньтянь» имеет свою особенность. Это может быть ванна с добавлением кокосового молока, которая омолаживает кожу, имбирная или кофейная ванна с тонизирующим эффектом, ванна с добавлением вина производит расслабляющий эффект, также есть чайная, жемчужная и много других.

После посещения ванн можно окунуться в бассейн с рыбками и на себе прочувствовать, что такое знаменитая рыбная терапия. Рыбки откусывают ороговевшие участки кожи на теле человека, таким образом осуществляя своеобразный пллинг. Интересно, что целью рыбной терапии является не только чистая кожа, один из главных эффектов такой процедуры - это психологическая релаксация после 5-10 минут щекотки. На территории термальных источников «Наньтянь» также можно пройти широкий спектр SPA- процедур и массажей, а для детей есть небольшой аквапарк. Таким образом, приятное совмещается с полезным.

Не секрет, что китайцы чтят свои традиции и праздники их уходят глубоко в историю. Так, корр. «ЗР» удалось побывать на увлекательном празднике «Розового дерева» в городе Восток. Это увлекательное празднество длится несколько дней и включает в себя массу различных мероприятий. В честь открытия фестиваля на площади состоялся чудесный концерт, где каждый смог насладиться звучностью и чистотой голосов китайских артистов. Следующий день торжества начался с традиционной посадки дерева. В специально отведенном будущем лесу собралось множество добровольцев, студентов, школьников, военных, чиновников с различных частей острова с одной единственной целью - посадить дерево. Каково же было удивление этой разношерстной толпы, когда русские «туристы» приехали высадить свою аллею деревьев, которую впоследствии назвали «Аллея Надежды»...

Кроме того, в целях расширения кругозора и получения новых впечатлений можно отправиться на пару дней в столицу провинции Хайнань - г. Хайкоу. Конечно, дорога неблизкая, около 3 часов (причем благодаря отличной дороге время в пути пролетает незаметно), но для тех, кому не сидится на месте, такое путешествие послужит источником вдохновения на долгое время. Основная достопримечательность - потухший 8 тыс. лет назад вулкан Ма Ань. Вулкан является одним их наиболее хорошо сохранившихся потухших вулканов мира. Подняться к вулкану можно по ступенькам, выложенным из вулканической магмы. Горловина кратера представляет собой застывшую лаву, поросшую густым кустарником и тропическими видами реликтовых растений. А вокруг самого вулкана раскинулся уникальный парк с отпечатком былого извержения.

Еще один объект, носящий явный отпечаток вулканического пребывания, - отельный комплекс Mission Hills Haikou, известный во всем мире международный гольф- клуб. Помимо роскошных номеров и прекрасных ресторанов отельный комплекс предлагает отдыхающим самую большую в мире группу вулканических гольф-полей. Кроме того, комплекс предлагает более 150 холодных и горячих минеральных источников, выполненных в стиле пяти континентов, а также обширное меню SPA-процедур. Именно этот SPA-комплекс в сентябре прошлого года вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой SPA-курорт в мире. Китайцы называют это место очень красиво - Полюс радости.

Если завершать свое путешествие по острову в г. Хайкоу (здесь, как и в г. Санья, есть международный аэропорт), то неповторимый заряд энергии и умиротворения останется в душе надолго. О. Хайнань - это не привычным всем Китай, совершенно другой, особенный, жемчужный, неповторимый. Когда находишься на о. Хайнань, иногда даже не верится, забывается, что это китайский остров - он превращается просто в приятное место, без принадлежности какой бы то ни было стране, без привязки к расстоянию от дома, без времени и забот. Восточные Гавайи не могут оставить равнодушными даже самых закоренелых скептиков, заставляя возвращаться на райский остров вновь и вновь.

Анна РЫКОВА, Елена КАРЕВА.

Фото Анны Рыковой. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

P. S. Туристические фирмы: ООО «Приморское Бюро международного туризма «Спутник», ООО «Каникулы», турцентр АТП «Приморье», ООО «Дальинтурист», ООО «Владивостокское бюро путешествий», ООО «Диалог народов», представители которых побывали в рекламном туре, уже разработали привлекательные туристские маршруты на о. Хайнань для приморских туристов. А это значит, что райский остров стал еще ближе.