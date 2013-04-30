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Путин снизил цены на бензин в Приморье

30 Апреля 2013, 11:16 | Приморье

Цена за литр бензина АИ-92 в Приморском крае снизилась в среднем на 50 копеек после «прямой линии» с Владимиром Путиным, в ходе которой президент раскритиковал разницу в ценах на топливо между европейской частью России и Дальним Востоком. Об этом сообщает «РИА Новости».

При этом, как рассказал замглавы управления ФАС по Приморью Виктор Трякин, цены действительно снизились, но еще не везде. «Под Владивостоком цена за литр 92-го бензина на заправках действительно стала ниже, чего пока не могу сказать про цены на заправках в самом городе», - заявил он.

По словам Трякина, возможно, из Москвы поступят конкретные указания о проведении проверок обоснованности цен на топливо на Дальнем Востоке, установленных «Роснефтью» и «НК-Альянсом». Чаще всего жители края жалуются в УФАС на цены, которые устанавливает компания «Приморнефтепродукт» (дочка НК «Альянс»)», — добавил он.

 Напомним, в ходе «прямой линии» Владимир Путин заявлял, что завышенные цены на бензин на Дальнем Востоке связаны с монополизмом «Роснефти», которая является главным поставщиком топлива в регионе. «Роснефть» объясняет это удаленностью, большими расстояниями, сложностями доставки до потребителей и так далее. Всегда, конечно, с этим нужно разбираться. Я уже не один раз указывал на это не только руководству компании, но и федеральному антимонопольному ведомству. Сделаю это еще раз с тем, чтобы они держали эти вопросы на контроле», — заявил Путин.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: РИА "Новости"
Теги: топливо  президент россии  НК Альянс  цены  Путин  Роснефть 



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Комментарии

  • Псевдоним15:10, 30.04.2013#

    Благодетель ты наш!!!!1

  • Псевдоним15:13, 30.04.2013#

    пойду йаду за него выпью, а то тошно жить что-то стало

  • Псевдоним19:22, 30.04.2013#

    Выпью за его скорейшую отставку! ОБЛАГОДЕТЕЛЬСТВОВАЛ - снизил цены на 50 коп. Да учитывая наши энергоресурсы, бензин не дороже десятки стоить должен. С учето всех транспортных расходов!

  • Псевдоним15:22, 30.04.2013#

    Ну чего врать то.

  • Псевдоним15:29, 30.04.2013#

    Брехня. Какие были - такие и остались.

  • Псевдоним15:31, 30.04.2013#

    Вчера заправлялся на Роснефти за городом, ценник на АИ-92 как был 32, 20 за литр, так и есть. Так что не нужно пускать пыль в глаза про снижение цен на топливо.

  • Вася Хрюкин15:34, 30.04.2013#

    А я Путину верю, я вообще всем верю. Только из дурдома домой не выпускают.

  • Псевдоним15:37, 30.04.2013#

    ". . . После посещения великим вождём , товарищем Км Чен Иром пхеньянской птицефабрики, куры стали давать в полтора раза больше яиц. . . "

  • Швейк15:43, 30.04.2013#

    и правда! Как раз сегодня ехал мимо роснефти - так цена за литр 92 снизилась на 0 руб 00 копеек ! Спасибо, о великий благодетель !!111 адинадин

  • Псевдоним16:00, 30.04.2013#

    не понимаю, что людей тянет на эту шаражную заправку. Цена с качеством рознится, уж лучше у дяди Васи бенза купить. Заливаюсь на Роснефти, качеств норм, сервис гавно!

  • Швейк15:46, 30.04.2013#

    уж теперь заживем по-настоящему ! наконец-то !

  • Псевдоним15:50, 30.04.2013#

    интересна для каго пишуть? кто ездит на машинах так етого снижения и не заметил, в цене бензин прибавил ето да

  • Псевдоним17:58, 30.04.2013#

    Оказывается. комсомольск на Амуре ближе к Москве. а не к Владивостоку - потому у нас цены выше. . . . . . ДА БОШКИ ЭТИМ ВОРАМ ПООТРЫВАТЬ!!!!!!!

  • Тетя Соня12:05, 01.05.2013#

    И Китай рядом с Москвой. Там наши газ и бензин в разы дешевле. Хотел бы навести порядок сам бы контролировал, а не поручал ворам и грабителям.

  • s12:09, 01.05.2013#

    Пока указанием сверху будут понижать или повышать цены в стране с "рыночной" экономикой. О чем может идти речь. . .

  • Псевдоним12:16, 01.05.2013#

    а по телеящику казака-бандюка показывают которые все лучшие земли захватили ижируют и все они единоросы спасибо путину

  • Псевдоним22:49, 02.05.2013#

    Вопрос на прямой линии задали комсомольчане из хабаровского края и он состоял в том, что почему бензин в комсомольске где его производят стоит дороже чем например в приморье и в чем итог снизили цены в приморье идиотизм чистой воды

  • Псевдоним08:31, 04.05.2013#

    Роснефть в Буденовке 32, 2 потом 32, 0 потом 32. 3 - снизили

  • Гарпунер09:04, 04.05.2013#

    на трассе соляр по 31 . . . . . . . . .

  • Псевдоним09:08, 04.05.2013#

    В каких местах она снизилась?

  • Псевдоним17:04, 06.05.2013#

    Почитаешь такие статьи и сразу хочется нарушить Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress. Ru особенно п. 1, п. 2, п. 3, п. 5!!!

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