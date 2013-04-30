Путин снизил цены на бензин в Приморье

Цена за литр бензина АИ-92 в Приморском крае снизилась в среднем на 50 копеек после «прямой линии» с Владимиром Путиным, в ходе которой президент раскритиковал разницу в ценах на топливо между европейской частью России и Дальним Востоком. Об этом сообщает «РИА Новости».

При этом, как рассказал замглавы управления ФАС по Приморью Виктор Трякин, цены действительно снизились, но еще не везде. «Под Владивостоком цена за литр 92-го бензина на заправках действительно стала ниже, чего пока не могу сказать про цены на заправках в самом городе», - заявил он.

По словам Трякина, возможно, из Москвы поступят конкретные указания о проведении проверок обоснованности цен на топливо на Дальнем Востоке, установленных «Роснефтью» и «НК-Альянсом». Чаще всего жители края жалуются в УФАС на цены, которые устанавливает компания «Приморнефтепродукт» (дочка НК «Альянс»)», — добавил он.

Напомним, в ходе «прямой линии» Владимир Путин заявлял, что завышенные цены на бензин на Дальнем Востоке связаны с монополизмом «Роснефти», которая является главным поставщиком топлива в регионе. «Роснефть» объясняет это удаленностью, большими расстояниями, сложностями доставки до потребителей и так далее. Всегда, конечно, с этим нужно разбираться. Я уже не один раз указывал на это не только руководству компании, но и федеральному антимонопольному ведомству. Сделаю это еще раз с тем, чтобы они держали эти вопросы на контроле», — заявил Путин.

ZRPRESS.RU, Владивосток.