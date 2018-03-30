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"Меркурий" очистит рынок Приморья от фальсификата
Электронная ветеринарная сертификация позволит избавить рынок от предприятий-призраков, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края. С 1 июля все торговые предприятия должны использовать веб-приложение ГИС «Меркурий». Об этом сообщили на заседании Межведомственного совета по защите прав потребителей Приморского края.
В заседании приняли участие представители профильных департаментов Администрации Приморского края, краевых управлений Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Госветинспекции, полиции.
Директор департамента лицензирования и торговли Приморья Елена Коваль подчеркнула, что на рынке края должны быть только качественные продукты, соответствующие обязательным требованиям технических регламентов.
«Есть поручение врио Губернатора Андрея Тарасенко закрыть все помещения, где незаконно пекут хлеб. Так как сейчас рынок заполнен фальсифицированной продукцией необходимо тщательно проверять ее качество. Особенно той продукции, которая поставляется в дошкольные учреждения», – добавила Елена Коваль.
Представители надзорных органов рассказали о мерах по изъятию фальсифицированной продукции из оборота в 2017 году. По словам начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора Россельхознадзора Игоря Ким, большая часть изъятой продукции – с истекшим сроком годности и без сопроводительных документов, подтверждающих качество.
«В ходе совместных проверок с полицией выявлено 1055 нарушений в области ветеринарного законодательства и требований технического регламента. Наложено штрафов на сумму более 2,4 миллионов рублей. Изъято более 110 тонн продукции, которая была уничтожена, либо утилизирована», – сообщил он.
В свою очередь и.о. начальника отдела гигиены питания Роспотребнадзора Ольга Шорникова отметила, что в магазинах края встречаются товары предприятий-призраков.
«В 2017 году нами забракована 691 партия продовольственного сырья и продуктов объемом более 15 тонн. В ходе проверки выяснилось, что в магазинах есть продукты от предприятий-призраков, которые фактически не существуют», – сказала она.
По мнению участников заседания, одна из мер, которая позволит бороться с фальсификатом на рынке – это электронная ветеринарная сертификация.
«С 1 июля 2018 года во всех торговых точках должна быть установлено веб-приложение ГИС “Меркурий”. Теперь достаточно будет иметь номер сертификата, по которому можно проверить, что за продукты перевозятся и каково их происхождение», – проинформировал руководитель краевой Госветинспекции Дмитрий Кузин.
Кроме того, на заседании затронули тему несанкционированной торговли. Эксперты считают, что это проблему могут решить сельскохозяйственные рынки, которые должны быть в каждом муниципалитете края.
Напомним, ранее врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко заявил, что на столе у приморцев должна быть только качественная натуральная продукция.
«Вся завозная молочная продукция в Приморский край должна содержать достоверную информацию о составе, соответствующую маркировку. Производители должны четко указывать на этикетке, что это натуральное молоко или соевый напиток», – обозначил глава региона.
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