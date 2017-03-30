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Vladivostok Boat Show 2017 ворвется в Тихоокеанский туристский форум на всех парусах!
В этом году мероприятие станет частью программы форума, одной из его официальных площадок
Программа Третьего Тихоокеанского туристского форума будет состоять из трех основных блоков: деловой части, куда впервые будет интегрирован Международный форум стран Северо-Восточной Азии, XXI международной туристской выставки «Pacific International Tourism Expo» и фестиваля «День путешественника», который традиционно станет украшением всего мероприятия. Программа ТТФ – 2017 будет еще более интересной и насыщенной, в том числе и благодаря IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show.
«Развитие морского туризма в Приморье стремительно набирает обороты, и одним из форвардов этого направления является яхтенный отдых. Его зрелищность и красота привлекают как жителей края, так и туристов. Выставка Vladivostok Boat Show – одно из самых масштабных и ярких событий, посвященных возможностям морского спорта и отдыха в Приморье. Его интеграция в программу Тихоокеанского туристского форума, безусловно, откроет новый этап в развитии туристской отрасли региона», - подчеркнул директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков.
Напомним, что Vladivostok Boat Show 2017 пройдет во Владивостоке уже в 9 раз. Ожидается, что участниками выставки станут компании Дальнего Востока России, Центрального, Северо-Западного и других регионов РФ, а так же стран Азиатско-Тихоокеанского Региона.
Неизменной площадкой Vladivostok Boat Show – 2017 остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.
В этом году вместе с открытием Vladivostok Boat Show серия любительских регат «Гонка под Парусом» открывает парусный сезон яхт-клуба "Семь футов". В гонке может принять участие любой желающий, даже без опыта хождения в море.
По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.
Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму (http://expo.sfyc.ru/register/).
Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.
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Думаю мы не ударим в грязь лицом и покажем загнивающим свои новые "Восток", "Северянка", "Славянка" и "Т-36" производства ССРЗ.