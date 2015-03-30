Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Доступность энергетической инфраструктуры под вопросом
Если не обращать внимания на условия, в которые поставлено ведущее электросетевое предприятие Приморского края - филиал ОАО "ДРСК" "Приморские электрические сети", в ближайшее время в регионе может усугубиться ряд проблем в электроэнергетике, пишет деловая газета «Золотой Рог». Проблема свободных энергомощностей особенно актуальна для самой развитой и востребованной бизнесом южной части края, где только за прошлый год число центров питания 35-110 кВ, доступных для подключения новых потребителей, сократилось на четверть.
Подключаться некуда
Как выяснил "Золотой Рог", на сегодня число так называемых закрытых центров питания в Приморье выросло до 111 единиц. Из-за загруженности существующих центров питания мощности для подключения новых потребителей ограничены. Кроме того, физический износ сетевого оборудования достигает 67%. Т. е. сложившиеся условия таковы, что действующий бизнес уже сталкивается с нехваткой свободных мощностей. Ну а те, кто только высказывает готовность инвестировать в край, при отсутствии или ограниченности доступа к энергосетям и вовсе могут передумать.
Это не пустые слова. Все крупные проекты "Приморских электрических сетей" по модернизации сетевых объектов заморожены, а их реализация перенесена на срок не раньше 2020 года. Причиной стали убытки в размере 2,6 млрд рублей, полученные предприятием в Приморье за два предыдущих года. Для финансирования инвестиций в энергетику Приморского края за этот период компания привлекла кредитов и займов на сумму 5,1 млрд рублей. Плюс в 2015 году филиал лишился части выручки - краевым департаментом по тарифам было принято решение снизить ее размер для предприятия на 961 млн рублей. А ведь это деньги, уже вложенные в строительство и повышение надежности инфраструктуры Приморья. В таких финансовых условиях строить новые электросетевые объекты невозможно, - считают в ДРСК, на 2015 год пришлось сократить ремонтную и инвестиционную программы на 63%.
Если указанные цифры в самом деле столь "говорящие" и подтверждают факт недополучения компанией тарифных средств, возникает законный вопрос к регулятору, устанавливающему тариф в Приморье, куда уходят деньги, которые платят потребители, ведь рост тарифа на электрическую энергию для жителей края на 2015 год составил 7,2%.
Досье "ЗР"
ОАО "ДРСК" осуществляет транспортировку электрической энергии по распределительным сетям на территории Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Приморского края, Южного района республики САХА (Якутия). В Приморском крае операционную деятельность ведет Филиал ОАО "ДРСК" "Приморские электрические сети".
Приговор не окончательный
Но если изменить условия, то сделать можно многое и в складывающихся ограниченных финансовых рамках, считают энергетики. Свои идеи они предложили на обсуждение в рамках круглого стола, проведенного Агентством стратегических инициатив. Суть этих идей касается развития конкуренции на рынке оказания услуг по транспортировке через организацию доступности электросетевой инфраструктуры и синхронизации планов развития электросетей с программой развития региона.
- Сегодня на территории Приморского края работает более 40 сетевых организаций, что ведет к росту управленческих расходов и расходов на эксплуатацию, - поясняет суть действующих условий Сергей Чутенко. - Уменьшение их числа будет способствовать более эффективной работе электросетевого комплекса края в целом, облегчит его финансовый контроль, позволит аккумулировать средства на технологическое присоединение потребителей, в том числе через кредиты. Сделать это можно за счет более жестких критериев отнесения компании к территориальной сетевой организации (ТСО). Давать это право тем сетевым организациям, которые владеют или управляют силовыми трансформаторами, суммарная установленная мощность которых составляет не менее 50 МВА.
Кстати, в Приморье за последние годы филиал ДРСК был вынужден брать на обслуживание сетевые хозяйства ТСО-банкротов. Уже это является показателем низкой эффективности работы целого ряда хозяйств.
Для сдерживания энерготарифа важно работать над повышением энергопотребления, считают энергетики. И к решению этой проблемы должен подключиться сам губернатор приморья, институты развития.
- Чем больше объем электропотребления, тем ниже удельные затраты на производство и передачу электроэнергии, - говорит директор "Приморских электрических сетей". - Приморский край в 2014 году продемонстрировал падение этого показателя - потребителям края отпущено на 67,3 млн кВт.ч меньше, чем в 2013 году.
А ведь это ни что иное, как падение индекса экономического развития региона. И никак не согласуется с ожиданиями экономического и социального благополучия.
Досье "ЗР"
В Приморском крае ДРСК выполнила десятки крупных инвестиционных проектов, которые повысили надежность энергоснабжения потребителей, а также позволили выполнить подключение объектов крупного, среднего и малого бизнеса и социальных объектов. С 2008 по 2014 год в Приморье ДРСК ввело в эксплуатацию 850 км линий электропередачи и подстанций с общей мощностью 971,53 МВА. Объем фактического финансирования осуществленных капитальных вложений на территории края составил 10,7 млрд рублей. Это 45% от общих инвестиций ОАО "ДРСК" в пяти регионах Дальнего Востока.
Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Топором по киловатту
- Россияне заплатят за снижение тарифов на электричество на Дальнем Востоке из собственного кошелька
- Большая энергетика Дальнего Востока лишается управления
- Законопроект по энерготарифам для ДФО отложили до октября
- Приморский потребителям электроэнергии стоит быть дисциплинированней
- Дальневосточников продолжит бить током
- Схема теплоснабжения Владивостока будет улучшена
- В Приморском крае 22 котельные будут переведены на газ
- "Примтеплоэнерго" снизит потребление мазута
- Доступность энергетической инфраструктуры под вопросом
Новости раздела
- "Русагро" не хочет заниматься курицей в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Распродажа участков под аквакультуру в Приморье закончилась, не начавшись
- Пшеница из Приморья в дар КНДР
- США собираются блокировать порты Приморья с помощью новых санкций против КНДР
- Создание Российско-Азиатского зернового коридора завершат в Приморье
- Рыбу уводят из Приморья на север
- Шелковый путь "Россия - Китай - ЕС" уже работает
- 75% наемных работников в России бедняки и нищие
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
Про частный сектор вобще ни слова газ за границу электроэнергию тоже а потом сетуеи что не хватает мощностей как будто себе в Россию за бесплатно отдаем