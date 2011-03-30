Хлебопекарная отрасль Приморья уходит в тень

По оценкам Дальневосточной ассоциации производителей муки, хлеба и кондитерских изделий до 35-40% объемов производимой продукции выходит из подпольных пекарен. Зачастую об их расположении не знают даже контролирующие организации. Такие данные были озвучены на выездном заседании ассоциации, которое состоялось в г. Уссурийске.

Хлебопекарная отрасль Приморья в последние годы столкнулась с сокращением потребления хлеба, утверждает статистика. Например, хлеба пшеничного из муки первого сорта в 2006 г. в крае было выпущено 14,2 тыс. тонн, а в 2009-м уже 11,6 тыс.тонн. Отчасти снижение объясняется падением численности населения и изменениями структуры питания жителей края. С 2001 по 2011 г. количество предприятий хлебопекарной отрасли Приморья сократилось более чем в два раза - с 550-ти до 250. Однако, по мнению экспертов Дальневосточной ассоциации производителей муки, хлеба и кондитерских изделий, официальные цифры не в полной мере отражают реальную действительность: небольшие компании по производству хлеба просто уходят в тень.

Действующие в России санитарные правила предъявляют хлебопекарному производству жесткие требования, цель которых - обеспечить безопасность продукции для здоровья потребителей. Пекарни не могут располагаться в жилых домах или подсобных помещениях, должны иметь проточный водопровод и собственную канализацию. Работники, занятые выпуском хлеба, а также экспедиторы, поставляющие продукцию в магазины, обязаны иметь санитарную книжку. Предприятие должно иметь декларацию соответствия продукции, а само производство - подтверждено лабораторными заключениями.

На нелегальных производствах этого в подавляющем большинстве случаев нет. Зато идет сокрытие налогов, в обход легальных договоров потребляется электроэнергия и вода, но самое главное - нарушается санитарное законодательство, отсутствует контроль за качеством выпускаемой продукции. Низкое качество сырья - старой муки и воды прямо из под крана - компенсируется искусственными улучшителями. А вот в каких санитарных условиях выпекают подпольный хлеб сказать никто не может. Известно только, что ради сокращения издержек, хозяева нелегальных производств активно привлекают дешевые рабочие руки гастарбайтеров, у которых, в силу известных причин, отсутствуют санитарные книжки.

По мнению представителей ассоциации, выходом из создавшейся ситуации может стать не только активизация деятельности контролирующих органов, но и внедрение обязательного требования о реализации хлебобулочной продукции в упаковке. Исключением может стать продажа хлеба в торговых точках, открытых непосредственно при пекарнях - там, где потребитель покупает продукцию непосредственно у производителя.

Как отличить нелегальный хлеб от настоящего?

* Нелегальная продукция практически всегда без упаковки. По закону, информация о составе продукции должна указываться на этикетке или вывешиваться в торговом зале, где реализуются хлебобулочные изделия. Если такой информации нет, скорее всего, продукция сомнительного качества и нелегальна;

* Если купленный хлеб долго не черствеет даже без упаковки - повод задуматься о его искусственном происхождении. Внимательно рассмотрите структуру мякиша: муку нелегалы используют более дешевую, были случаи, когда в ней находили посторонние включения и даже насекомых;

* Относительно низкая цена также может свидетельствовать о нелегальном происхождении хлеба, хотя, как правило, подделку реализуют по цене настоящей продукции.