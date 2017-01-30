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Приморские "ценители" "пушистика" и "боярышника" остались без любимых напитков
Роспотребнадзор запретил на два месяца продажу спиртосодержащей непищевой продукции по ценам ниже крепких алкогольных напитков, установленные приказом Минфина России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, сегодня запрет вступил в силу на всей территории страны.
«С 27 января розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией по ценам ниже установленной приказом Минфина России для водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% за 0,5 литра запрещена», - сообщили в ведомстве.
Исключения коснулись стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продукцией, а также спиртосодержащей непищевой продукцией с использованием укупорочных средств.
Нарушители будут привлечены к административной ответственности.
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