Приморским рыбакам обещают налоговые льготы

Губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН утвердил долгосрочную целевую программу «Государственная поддержка развития береговой рыбопереработки в Приморском крае на 2010-2013 гг.».

На совещании с рыбаками по вопросам судостроения губернатор заявил, что Приморский край в скором будущем станет рыбной «Меккой» России. «Это беспрецедентные меры поддержки рыбохозяйственного комплекса края. Мы готовы давать субсидии многим перерабатывающим компаниям, вплоть до аннулирования налогов. Деньги на это уже есть, в августе они будут утверждены в бюджете Приморского края».