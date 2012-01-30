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Приморским рыбакам обещают налоговые льготы
30 Января 2012, 16:31 | Приморье
Губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН утвердил долгосрочную целевую программу «Государственная поддержка развития береговой рыбопереработки в Приморском крае на 2010-2013 гг.».
На совещании с рыбаками по вопросам судостроения губернатор заявил, что Приморский край в скором будущем станет рыбной «Меккой» России. «Это беспрецедентные меры поддержки рыбохозяйственного комплекса края. Мы готовы давать субсидии многим перерабатывающим компаниям, вплоть до аннулирования налогов. Деньги на это уже есть, в августе они будут утверждены в бюджете Приморского края».
Автор: Юрий Нурмухаметов
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