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В Приморье заметно подорожало дизтопливо
Стоимость литра зимнего дизельного топлива на российских АЗС в середине ноября на фоне похолодания выросла в среднем на 26 копеек, а в некоторых регионах России - более чем на 1 рубль, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК. На Дальнем Востоке стоимость литра в среднем выросла на 14 копеек, но затем значительно прибавила.
По словам независимых операторов Приморского края, опрошенных Деловой газетой «Золотой Рог», стоимость зимней солярки будет расти и дальше на фоне дефицита предложения. «Мы не можем закупить зимнее дизтопливо в нужных объемах, не говоря уже о цене. Резко повышать стоимость себе дороже – поэтому мы пока торгуем в убыток», - сообщил представитель одной из крупных сетей АЗС в Приморье.
Тем временем, биржевые цены на все виды топлива в конце прошлой недели снова пошли в рост, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, крупнейшей товарной площадки в РФ для опта бензина. Наибольший рост биржевых цен на бензин произошел по индексу СПбМТСБ Москва. Цены на Аи-92 с начала недели выросли на 2,6%, до 45411 руб./т, цены на Аи-95 увеличились на 1,7%, до 47275 руб./т.
Самое сильное повышение цен на летнее дизтопливо было зафиксировано по индексу европейской части России. Так, по сравнению с началом недели они выросли на 1,8%, до 40991 руб/т. Зимнее дизтопливо больше всего подорожало по Национальному индексу - на 2,9%, до 45132 руб./т.
До этого биржевые цены на бензины демонстрировали рост в среднем на 2%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России связывала рост биржевых цен на бензины с нервозностью рынка из-за остановки каткрекинга «Московского НПЗ» «Газпром нефти» и подчеркивала, что дефицита топлива на внутреннем рынке нет. Однако, ведомство все же попросило нефтяные компании увеличить объемы продаж бензина на бирже. В результате, в конце прошлой недели цены снова пошли на спад.
ФАС также направила предостережение в адрес президента Союза независимых участников топливного рынка «Независимый топливный союз» Павла БАЖЕНОВА о недопустимости прогнозирования цен на топливо, так как это может привести к нарушению антимонопольного законодательства.
Глава союза в интервью СМИ сделал заявление о повышении цен на автомобильный бензин, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов РФ.
Последние недели широко обсуждается вопрос цен на топливо. Дискуссия развернулась после того, как цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в результате ноябрьского роста достигли максимума текущего года. При этом начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий МАХОНИН пояснял что рост цен на бензин в оптовом звене был вызван спекуляциями на рынке, а объективных причин увеличения цен нет. Представитель антимонопольного ведомства отмечал, что не видит предпосылок и для роста розничных цен на бензин.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
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