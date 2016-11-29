Большая энергетика Дальнего Востока лишается управления

Холдинг «РАО ЭС Востока», управляющий дальневосточной энергетикой с 2008 года после ликвидации «РАО ЕЭС Востока», ждет серьезная перезагрузка

Контролирующее холдинг ПАО «РусГидро» судорожно ищет варианты снижения громадной долговой нагрузки холдинга в размере 100 млрд рублей. В настоящий момент «РусГидро» готовит допэмиссию на 55 млрд рублей в пользу банка ВТБ, но это лишь часть антикризисного плана, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

На данном этапе «РАО ЭС Востока» продолжит существовать как юридическое лицо, так как на нем числятся объекты недвижимости и земельные участки, основная часть активов и пакетов акций, но в перспективе компания может быть ликвидирована, а непосредственное управление дальневосточными «дочками» «РусГидро» будет осуществлять напрямую по дивизиональному принципу.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», в «РАО ЭС Востока» уже начаты сокращения персонала. Схема проста: персонал заранее уведомляется о сокращении, затем те сотрудники, которых материнская компания хочет видеть в своем штате, принимаются в нее, а остальные получают выходные пособия в соответствии с законодательством. При этом предложения перейти в «РусГидро» получают немногие, а часть «избранных» отказывается из-за предлагаемого понижения зарплаты.

Без контроля над стройками

Первый серьезный звонок для «РАО ЭС Востока» прозвучал в середине ноября, когда совет директоров «РусГидро» принял решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по строительству трех дальневосточных теплостанций - Сахалинской ГРЭС-2, Совгаванской ТЭЦ и Якутской ГРЭС-2 - управляющей компании «ГидроОГК». До этого стройки находились в доверительном управлении «РАО ЭС Востока». Благовещенская ТЭЦ в Амурской области уже построена, поэтому этот энергообъект пока остается под контролем «РАО ЭС Востока».

«Реализация указанной модели управления строительством генерирующих мощностей на Дальнем Востоке позволит осуществлять непосредственное управление, оперативный контроль за строительством объектов на Дальнем Востоке, в том числе со стороны «РусГидро», а также устанавливает ответственность «УК ГидроОГК» за выполнение мероприятий, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию объектов на Дальнем Востоке», - поясняло «РусГидро».

Доверительному управляющему будет выплачиваться чисто символическое вознаграждение в размере 750 рублей в квартал.

Досье "Золотого Рога": «РусГидро» реализует проект строительства четырех электростанций на Дальнем Востоке с привлечением 40 млрд рублей из госбюджета с 2013 года. Пока построена только одна станция - вторая очередь Благовещенской ТЭЦ. Завершить строительство Якутской ГРЭС-2 и ввести ее в эксплуатацию планируется до конца 2016 года, запуск Сахалинской ГРЭС-2 запланирован на IV квартал 2017 года, ТЭЦ в Советской Гавани (Хабаровский край) предположительно будет запущена в 2017 году. Не исключается, что срок пуска Якутской ГРЭС-2 также будет сдвинут на 2017 год. Ранее Счетная палата сообщала, что строительство трех станций отстает от графика в среднем на три-четыре месяца.

На дивизионы рассчитайсь!

Ранее компания EY по итогам аудита издержек группы «РусГидро» сделала предложения по оптимизации работы «РАО ЭС Востока». Первое – оставить существующую структуру, когда «РАО ЭС Востока», по сути, остается самостоятельной компанией и «РусГидро» контролирует ее деятельность только по ключевым показателям эффективности. Второе – сделать структуру «РусГидро» дивизиональной. В этом случае у гендиректора «РусГидро» будет специальный заместитель по Дальнему Востоку, а подразделения «РАО ЭС Востока» перейдут в подчинение руководителей дивизионов в зависимости от профиля деятельности – тепловой генерации, передачи электроэнергии, сетевого хозяйства. При этом представительство «РАО ЭС Востока» в Москве будет ликвидировано, а аппарат в Хабаровске и Владивостоке - серьезно ужат. Ожидается, что интеграция сотрудников «РАО ЭС Востока» в «РусГидро» позволит сэкономить до 370 млн рублей в год.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», возглавляющий «РАО ЭС Востока» с 2011 года Сергей ТОЛСТОГУЗОВ вряд ли продолжит работу по новой схеме. Но без работы эффективный менеджер долго не останется.

ВТБ входит в «РусГидро»

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ по итогам заседания совета директоров «РусГидро» озвучил, что окончательные договоренности с ВТБ по вопросу докапитализации госкомпании на 55 млрд рублей будут достигнуты до конца января 2017 года. Общий объем допэмиссии, размещаемой по открытой подписке, может составить 40,429 млрд рублей. По итогам докапитализации ВТБ может получить в капитале «РусГидро» около 14%. Также совет директоров одобрил продажу банку ВТБ квазиказначейских акций «РусГидро» за 15 млрд рублей.

«Сегодня (24 ноября. – Прим. авт.) на заседании совета мы обсудили структуру сделки и те действия, которые должны быть приняты для увеличения акционерной стоимости компании. Совет директоров одобрил общую структуру сделки и поручил правлению завершить переговоры по ее ключевым параметрам», - сказал Трутнев.

Он уточнил, что ключевым вопросом остается решение о распределении прибыли, если рост стоимости акций «РусГидро» будет больше запланированного - выше 1 рубля. В числе важных параметров - ключевая ставка, цена сделки, которые уточняются.

Говоря о планах продажи квакизаначейского пакета акций японской компании Mitsui, которая проявляла интерес к этому пакету, вице-премьер отметил, что сегодня ВТБ предлагает более выгодные для компании условия.

Дальний Восток начал с допэмиссий

На прошлой неделе совет директоров ПАО «РАО ЭС Востока» одобрил дополнительную эмиссию акций компании на 568 млн 077 тыс. 321 акцию номиналом 0,5 рубля. Акции планируется разместить по открытой подписке по номиналу.

Часть допэмиссии на 241,9 млн рублей выкупит «РусГидро». Средства будут направлены на финансирование расширения подстанции 220 кВ «Майя» и строительство заходов линии электропередачи Мегино-Кангаласского района Якутии. Создание этой инфраструктуры необходимо для соединения изолированного центрального энергорайона Якутии с энергосистемой Дальнего Востока.

На проект также будут направлены денежные средства, не использованные «РАО ЭС Востока» при строительстве присоединения к центрам электропитания объектов подвижной радиотелефонной связи на автомобильной дороге Амур - Чита - Хабаровск. Речь идет о 110,5 млн рублей.

Еще одна допэмиссия будет проведена уже с подконтрольной «РАО ЭС Востока» энергокомпанией на Сахалине.

На прошлой неделе совет директоров ПАО «Сахалинэнерго» (входит в холдинг «РАО ЭС Востока») назначил на 29 декабря внеочередное собрание акционеров, в повестку дня включен вопрос об увеличении уставного капитала.

Совет директоров рекомендовал акционерам принять решение о размещении по открытой подписке 1 млрд 100 млн обыкновенных акций номиналом 10 рублей. Таким образом, уставный капитал ПАО может увеличиться на 11 млрд рублей.

В настоящее время уставный капитал «Сахалинэнерго» составляет 2 млрд 941 млн 691 тыс. 350 рублей. Он разделен на 294 млн 169 тыс. 135 обыкновенных акций номиналом 10 рублей. В случае полного размещения допэмиссии уставный капитал увеличится более чем в 4,7 раза, до 13,942 млрд рублей.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», акции допэмиссии могут быть оплачены акциями ОАО «Сахалинская энергетическая компания», а также движимым и недвижимым имуществом 5-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, подстанций «Хомутово», «Южная» и «Тымовская», электроподстанции 35/10 кВ «Олимпия», воздушной ЛЭП Д-2 220 кВ и ЛЭП 110 кВ.

Досье "Золотого Рога": Крупнейшим акционером «Сахалинэнерго» является ПАО «РАО ЭС Востока», которому принадлежит 57,8% акций. Еще 13,26% принадлежит Edderbreche Limited (Виргинские острова), 11,63% - бывшему члену совета директоров «Сахалинэнерго» Давиду ГИНЗБУРГУ. Крупнейшими акционерами ОАО «Сахалинская энергетическая компания» являются Минимущества Сахалинской области - 43,74%, ПАО «РусГидро» - 28,08%. ОАО «Сахалинская энергетическая компания» создано в 2009 году как заказчик-застройщик четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 за счет средств правительства Сахалинской области и «РАО ЭС Востока». Четвертый энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 был запущен в эксплуатацию в 2013 году.

Ранее глава «РАО ЭС Востока» оценивал общий объем необходимых инвестиций в развитие энергетики Дальнего Востока более чем в 700 млрд рублей. По его словам, порядка 490 млрд рублей нужны для модернизации и строительства новой генерации, развития тепловых и распределительных сетей.

«При этом мы не можем позволить себе обеспечивать эти стройки коммерческими кредитами: реализация этой программы только с их помощью потребовала бы дополнительных субсидий государства только по электроэнергии в размере порядка 40 млрд рублей ежегодно. Поэтому мы, разумеется, в реализации наиболее важных проектов рассматриваем и иные механизмы финансирования, в том числе привлечение внешних инвесторов, работу с азиатскими финансовыми институтами. Мы отобрали несколько таких приоритетных инвестиционных проектов, среди которых Уссурийская ТЭЦ, Хабаровская ТЭЦ-4, Артемовская ТЭЦ и ТЭЦ в Билибино», - говорил топ-менеджер.

Отметим, что «РАО ЭС Востока» в последнее время проводило серьезную работу по развитию так называемой альтернативной энергетики, в том числе с привлечением иностранных инвесторов. Так, японская корпорация Mitsui & Co планирует принять участие в строительстве ветряной электростанции на Дальнем Востоке мощностью 50 МВт к 2020 году. Стоимость проекта оценивается в 20 млрд иен (около $194 млн). При создании этого проекта Mitsui сотрудничала с другой японской компанией Komaihaltec, которая в 2015 году совместно с «РАО ЭС Востока» построила ветряную электростанцию и системы интеллектуальных сетей в поселке Усть-Камчатске (Камчатский край).

Досье "Золотого Рога": «РАО Энергетические системы Востока» – крупнейший поставщик электрической и тепловой энергии на Дальнем Востоке. Холдинг создан 1 июля 2008 года для управления энергетическими компаниями, осуществляющими деятельность в Объединенной энергосистеме Востока (Приморский и Хабаровский края, Амурская область, Еврейская АО и юг Якутии), а также в шести изолированных энергосистемах. В состав холдинга входят дальневосточные энергокомпании ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК), АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК), АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК), ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Магаданэнерго», ПАО «Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», а также ПАО «Передвижная энергетика» (Москва). Установленная электрическая мощность объектов генерации холдинга составляет 8 тыс. 924 МВт. Установленная тепловая мощность – 17 тыс. 973 Гкал/ч., протяженность тепловых сетей – почти 4 тыс. км. Компании холдинга обслуживают более 73 тыс. юридических лиц и более 2,1 млн физических лиц. На объектах и в структурах управления холдинга трудятся более 50 тыс. человек, что делает ПАО «РАО ЭС Востока» одним из крупнейших работодателей ДФО.