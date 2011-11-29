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Фонд РЖС ищет в Приморье земельные участки для новых микрорайонов

29 Ноября 2011, 16:30 | Приморье

Рабочая группа Государственного Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства во главе с гендиректором Александром БРАВЕРМАНОМ занялась изысканиями территорий под развитие жилищного строительства в Приморском крае. В частности во Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске и Большом Камне.

Ранее на землях во Владивостоке, которые фонд передал в аренду крупным застройщикам-победителям земельных аукционов, начато осуществление двух крупных проектов жилищной застройки – в районе бухты Патрокл, где будут построены около 130 жилых домов, и поселка Трудового, вблизи которого на 400 га появится новая малоэтажная застройка по европейским стандартам. Сам фонд из своих средств направляет около 1 млрд рублей на развитие инфраструктуры в этих проектах. Осуществлению их также активно содействуют администрации Приморского края и Владивостока.

Участие фонда РЖС сегодня позволяет разрубать гордиевы узлы земельных отношений с неэффективными собственниками, возникшие во всех без исключения регионах РФ. Это помогает вовлекать под строительство жилья и социальных объектов сотни и тысячи гектаров дефицитных городских территорий, реализовывать проекты по развитию зон занятости и рекреации.

Как отметил Александр Браверман, фонд намерен содействовать строительству жилья эконом-класса по стоимости 31-32 тысячи рублей за квадратный метр. При этом отдельным категориям граждан и жилищным кооперативам часть участков будет предоставляться бесплатно с уже готовыми проектами жилых домов и коммуникациями. Это должно удешевить строящийся «квадрат» на 30%. Фонд требует от застройщиков, чтобы их проекты включали в себя современные решения по ресурсосбережению зданий, что должно в будущем снизить коммунальные затраты на их содержание на 30-40%. Попутно будут строиться школы, детские сады, торговые и многофункциональные центры, спортивные комплексы и пр. Помимо экономичности нового жилья особые требования фондом выдвигаются к его экологичности.

Около 30% жилья, строительство которого идет и намечается в крае на ближайшую перспективу при содействии фонда РЖС, как отмечает вице-губернатор Владимир БАЛАН, будет выкупаться администрацией Приморского края под социальные целевые жилищные программы.

Вовлечение в оборот под цели жилищного строительства новых земель с помощью фонда РЖС позволит Приморью уже в 2013 году выйти на ввод около 1 млн кв. метров жилья ежегодно. Такого уровня строительная отрасль края достигала лишь в лучшие по своим показателям 1980-е годы.

Автор: Виктор Кудинов
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