Во Владивостоке продолжается подача тепла в квартиры горожан

Жилищный фонд Владивостока подключен к отоплению на 80%. К понедельнику, 29 октября, из 3329 многоквартирных домов к отоплению подключены уже 2630 объектов. Все работы по запуску отопления в жилищный фонд должны быть окончены к 31 октября.



Напомним, отопление во Владивостоке начали подключать в минувший четверг, 25 октября. В первую очередь тепло дали в объекты соцкультбыта. Так, батареи потеплели в 96,7% учреждений образования – это 205 объектов из 212. 65 из 99 медицинских учреждений (65, 6%) также уже получили тепло.



Работы по подключению отопления во Владивостоке продолжаются.

Фото с сайта neftegaz.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.