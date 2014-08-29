Власти в Приморье взяли торговцев рыбой за жабры

На 30 рублей снижены цены на горбушу на центральной ярмарке во Владивостоке по итогам рейда, который специалисты департамента лицензирования и торговли администрации края сегодня, 29 августа. Поводом для проверки стали обращения покупателей на «горячую линию».

«Горбуша на ярмарке продавалась по 165 рублей за килограмм. Наши специалисты посчитали такую цену необоснованно высокой, и цена на горбушу была снижена до 135 рублей за килограмм», - сообщила директор департамента Елена КОВАЛЬ.

Напомним, по поручению главы региона Владимира МИКЛУШЕВСКОГО в Приморье ведется ежедневный мониторинг розничных цен на основные продукты питания. Выявлять факты необоснованного роста цен помогают звонки на «горячую линию» в департамент лицензирования и торговли края.

«Ни один звонок, поступающий на «горячую линию», не остается без внимания. Вопрос роста цен стоит в Администрации края на особом контроле. Каждый факт проверяется, принимаются меры», - отметили в департаменте.

Поводов для роста цен на тихоокеанский лосось не видят и эксперты рыбной отрасли.

«Лососевая путина еще не закончилась. По дальневосточному бассейну уже добыто около 250 тысяч тонн. В Приморье на холодильниках запасы лосося составляют 12 тысяч тонн, на подходе с Камчатки еще 8 тысяч тонн лосося. Конечно, коммерсанты хотят увидеть итоговую цену, которая сложится к завершению лососевой путины. По прогнозам ученых улов этого года составит порядка 300 тысяч тонн лосося, и почти весь этот объем поступит на внутренний рынок. Так что если кто-то пытается поиграть на ценообразовании, это ему не удастся. Потому что ресурс на Дальнем Востоке значительный, и торговая сеть сбалансирует цену», - отметил директор департамента рыбного хозяйства и рыбных биологических ресурсов Александр ПЕРЕДНЯ.

Напомним, сообщать о фактах резкого роста цен жители Приморья могут на «горячую линию» для потребителей в департаменте лицензирования и торговли Приморского края по телефонам 221-58-03 и 221-58-04.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.