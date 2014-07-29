Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Авиационный ремонтный завод в Уссурийске модернизируют
Глава Приморского края Владимир Миклушевский в рамках рабочей поездки в Уссурийский городской округ посетил 322 Авиационный ремонтный завод сегодня, 29 июля.
Предприятие производит ремонт самолетов Су-25, Су-25УБ, Су-24М, Су-24МР, Су-27, Су-27УБ, вертолетов Ка-29, Ка-32, освоен ремонт самолета МиГ-31.
Глава региона осмотрел сборочный цех, где управляющий директор Василий Гапоненко рассказал о планах по модернизации предприятия.
«У нас спектр ремонта очень большой - заказы приходят от Крымска до Черниговки. Уже разработан краткосрочный инвестиционный проект на период с 2014 до 2016 года по развитию и модернизации производства. Общая стоимость проекта 43,3 миллиона рублей», - добавил он.
В этом году в планах предприятия увеличить объемы производства на 34,5 процента.
Далее Владимир Миклушевский провел рабочую встречу с работниками завода. Один из первых вопросов - когда на территорию края придет голубое топливо.
Владимир Миклушевский отметил, что согласно программе газификации уже в этом году идет проектирование трубопровода в Уссурийском округе.
«Мы с Газпромом заключили соглашение, они строят трубопровод высокого давления, а мы строим сеть газопроводов низкого давления. Уссурийск по плану у нас один из первых. В этом году мы делаем проект, а в следующем уже начнутся работы», - сообщил глава Приморья.
Также жители подняли вопрос ремонта стадиона, который находится на территории военного гарнизона.
«Мы сегодня активно в крае реализуем программу развития массового спорта - и стадионы реставрируем, и новые площадки универсальные ставим. У вас установить ее мы не имеем права, это ведомство Министрества обороны, но я поддерживаю ваше желание прививать молодежи любовь к здоровому образу жизни и готов написать письмо на имя Сергея Шойгу, чтобы он обратил внимание на ваш гарнизон и оказал поддержку», - заявил Владимир Миклушевский.
Новости тематики
- Приморский бренд "В-Лазер" исчезнет с рынка
- Во Владивостоке начал работать первый терминал с технологией распознавания личности
- АЗС в Тернее продолжит свою работу
- Торговая сеть из Приморья выходит на Сахалин
- Дешевый бензин в Приморье все-таки есть
- Новейший российский ледокол все-таки будут строить в Приморье
- В Приморье откроют завод по производству хаси
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Клубника из Китая оказалась напичкана антибиотиками и пестицидами
Новости раздела
- Олег Кожемяко пообещал продолжать работу по снижению цен на рыбу в регионе
- Во Владивостоке продолжается подача тепла в квартиры горожан
- Приморский бренд "В-Лазер" исчезнет с рынка
- Какими критериями нужно руководствоваться, чтобы приобрести прочный линолеум
- Рожденный в ДФО летать не может
- Изменения на строительном рынке Приморского края
- Группа ННК объяснила колебание цен на своих АЗС
- Курортный сбор ударит в Приморье по самым незащищенным и окончательно уничтожит местные здравницы
- Во Владивостоке начал работать первый терминал с технологией распознавания личности
- АЗС в Тернее продолжит свою работу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Стрелочник не нужен
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Страна утренней наглости
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Основатель "В-Лазера" распродает бизнес-империю
- Ледовой арене во Владивостоке вернут имя Фетисова
- Авиакомпания "Аврора" улетит с Сахалина во Владивосток