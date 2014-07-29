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Авиационный ремонтный завод в Уссурийске модернизируют

29 Июля 2014, 17:29 | Приморье

Глава Приморского края Владимир Миклушевский в рамках рабочей поездки в Уссурийский городской округ посетил 322 Авиационный ремонтный завод сегодня, 29 июля.

Предприятие производит ремонт самолетов Су-25, Су-25УБ, Су-24М, Су-24МР, Су-27, Су-27УБ, вертолетов Ка-29, Ка-32, освоен ремонт самолета МиГ-31.

Глава региона осмотрел сборочный цех, где управляющий директор Василий Гапоненко рассказал о планах по модернизации предприятия.

«У нас спектр ремонта очень большой - заказы приходят от Крымска до Черниговки. Уже разработан краткосрочный инвестиционный проект на период с 2014 до 2016 года по развитию и модернизации производства. Общая стоимость проекта 43,3 миллиона рублей», - добавил он.

В этом году в планах предприятия увеличить объемы производства на 34,5 процента.

Далее Владимир Миклушевский провел рабочую встречу с работниками завода. Один из первых вопросов - когда на территорию края придет голубое топливо.

Владимир Миклушевский отметил, что согласно программе газификации уже в этом году идет проектирование трубопровода в Уссурийском округе.

«Мы с Газпромом заключили соглашение, они строят трубопровод высокого давления, а мы строим сеть газопроводов низкого давления. Уссурийск по плану у нас один из первых. В этом году мы делаем проект, а в следующем уже начнутся работы», - сообщил глава Приморья.

Также жители подняли вопрос ремонта стадиона, который находится на территории военного гарнизона.

«Мы сегодня активно в крае реализуем программу развития массового спорта - и стадионы реставрируем, и новые площадки универсальные ставим. У вас установить ее мы не имеем права, это ведомство Министрества обороны, но я поддерживаю ваше желание прививать молодежи любовь к здоровому образу жизни и готов написать письмо на имя Сергея Шойгу, чтобы он обратил внимание на ваш гарнизон и оказал поддержку», - заявил Владимир Миклушевский.

 

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: авиационный завод  ремонт  самолеты 



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