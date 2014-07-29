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Вопрос строительства Уссурийской ТЭЦ решат на федеральном уровне

29 Июля 2014, 14:32 | Приморье

Глава Приморья Владимир Миклушевский намерен обсудить вопрос строительства Уссурийской ТЭЦ с Министром энергетики РФ. Об этом он заявил сегодня, 29 июля, в ходе выездного расширенного заседания Администрации в Уссурийске.

В ходе совещания к главе региона обратился один из местных предпринимателей. Он отметил, что сегодня одним из главных условий развития экономики территории является увеличение энергетических мощностей.

«У нас в одном из самых перспективных районов остановилось строительство, потому что сейчас на площадке нет ни тепла, ни электричества», - рассказал он.

Владимир Миклушевский подтвердил, что в настоящий момент ситуация со строительством ТЭЦ в Уссурийске до сих пор не ясна, но он намерен в ближайшее время обсудить данный вопрос на федеральном уровне.

«Действительно, в реализации этого проекта сейчас есть заминка, я много раз обсуждал этот вопрос с руководством РАО ЭС Востока, но конкретного ответа на свои вопросы до сих пор не получил. Я лично проговорю с Министром энергетики России Александром Новаком. Необходима ясность - либо мы реализуем строительство, либо сами развиваем малую энергетику и электрические сети», - заявил Владимир Миклушевский.

Глава региона подчеркнул, что энергобезопасность юга Приморья сегодня является недостаточно высокой, но оставлять ситуацию в том положении, как сейчас, он не намерен.

Напомним, глава региона Владимир Миклушевский сегодня находится с рабочим визитом в Уссурийском городском округе. Он уже назначил куратором территории вице-губернатора Олега Ежова.


ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

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Теги: тэц  энергетика 



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