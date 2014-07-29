Началось голосование за лучший логотип "Произведено в Приморье"

На официальном сайте Администрации Приморского края началось голосование на лучший логотип «Произведено в Приморье».

Проголосовать за один из трёх вариантов логотипа можно здесь. http://primorsky.ru/opros/proizvedeno-v-primore.php

Напомним, логотип «Произведено в Приморье» будет присваиваться продукции местного производства, отвечающей высоким стандартам качества.

«Использование логотипа сделает местную продукцию легко узнаваемой. Товары с маркировкой «произведено в Приморье» должны стать синонимом качества и экологической безопасности», - отметили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.

Инициатором создания бренда «Произведено в Приморье» стал Владимир Миклушевский. По распоряжению главы края он включен в стратегию инвестиционного развития сельскохозяйственного производства края.

«Мне нравится идея создания бренда «Произведено в Приморье». Бренд должен быть официально зарегистрирован. Продукты, на которых он будет применяться, должны будут пройти соответствующий контроль. Так мы сможем поддержать и фермерское хозяйство», - подчеркнул глава региона.

ZRPRESS.RU, Владивосток.