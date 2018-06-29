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Новые тарифы на ЖКХ в Приморье не превысят инфляцию
Со второго полугодия 2018 года Правительство РФ утвердило для Приморского края индекс роста платы гражданами за коммунальные услуги, размер которого составляет 104,4%. Однако, увеличение тарифов в Приморье не превысит уровень инфляции.
Как пояснили в краевом департаменте по тарифам, фактический рост платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2018 года составит 103,8% по отношению к размеру платы прошлого года. Вместе с тем, в ряде населенных пунктов Приморья, наоборот, предусмотрено снижение коммунальных тарифов.
«Так, для жителей Артема, Чугуевского, Анучинского, Липовецкого поселений снижение тарифов по отношению к 2017 году составит до 7%. Тарифы для потребителей Уссурийска, Партизанска, Дальнереченска и Спасск-Дальнего останутся прежними. На 5% снижены тарифы на теплоснабжение и горячую воду в Арсеньеве, Большом Камне и на острове Русском», – сообщили в департаменте.
Всего же, в зависимости от технологического процесса, наличия очистных сооружений, станций водоподготовки, протяженности сетей, тарифы по холодному водоснабжению и водоотведению вырастут до 4,3%, по теплоснабжению и горячему водоснабжению с учетом роста цен на топливо – до 4,2%.
Размер тарифа на электроэнергию для жителей сельских населенных пунктов составит 2,57 рубля за 1 киловатт-час, городских округов – 2,94 рубля за 1 киловатт/час.
«Для сравнения – в соседнем Хабаровском крае единый тариф составит 3,1 рубля, в Еврейской автономной области – 2,7 рубля за 1 киловатт/час», – отметили в департаменте.
Размер «льготного» тарифа в Приморье составит 2 249,39 рублей за 1 гигакалорию, в то время как в Хабаровском крае – 2 698,36, в Амурской области – от 2 200 до 3 600 рублей.
Контроль за формированием и установлением тарифов осуществляется ФАС России, и Прокуратурой Приморского края.
Отметим, Администрацией Приморского края сформирована программа стратегического развития отраслей коммунального хозяйства, предусматривающая модернизацию и реконструкцию существующих сетей. Ее реализация, по словам специалистов, будет способствовать повышению качества и надежности коммунальных услуг, а также позволит сохранять тарифы на доступном уровне.
Добавим также, что граждане могут воспользоваться правом на получение субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в случае, если эти расходы превышают 22 % максимально допустимой платы.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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