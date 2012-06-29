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Приморцы выбирают Камчатку

29 Июня 2012, 02:04 | Приморье

Приморцы уже забронировали себе места на горнолыжных курортах - раскуплены все места на базе отдыха Кучелиново вплоть до 14 января.

 По словам специалистов "Приморского агентства авиационных компаний", активно раскупаются билеты на Камчатку, где пока еще можно найти места на базах с горнолыжными трассами. Уже ни одному приморцу не удастся попасть в Алтайский край, Белокуриху, все места на этой базе отдыха проданы до середины января.

В Приморском крае еще можно попытаться забронировать номера на арсеньевских базах, а также в Хабароском крае на горнолыжном курорте Холдоми возле Комсомольска-на-Амуре. Как сообщили в "Приморском агентстве авиационных компаний", путевка на 5 дней на Байкальский горнолыжный курорт стоит от 6 тысяч рублей (проживание, питание, спуски).

«Золотой Рог».

Автор: РИА "Дейта.ru"
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