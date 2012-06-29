Мода на фейерверки

В Приморье резко выросли цены на организацию и проведение праздничных вечеринок.

Как сообщили в туристической компании "Мирабель", по сравнению с предыдущим годом стоимость организации новогодних вечеринок выросла в среднем на 15-20%. Минимальная цена праздничной ночи (с участием персонажей и ведущего праздничной программы) составляет порядка 5 тысяч рублей. Специалисты связывают рост цен, прежде всего, с развитием индустрии досуга, а также с модой на фейерверки.

Кстати, свободных мест в ресторанах Владивостока уже практически не осталось. Оказывается, особенно предприимчивые горожане заказали столики еще летом. Так что тем, кто сейчас раздумывает, следует поторопиться. Вдруг повезет?

«Золотой Рог».