США собираются блокировать порты Приморья с помощью новых санкций против КНДР

Американцы давно искали повод заблокировать ее тихоокеанские порты, стремительно наращивающие обороты

Новый пакет санкций США в отношении КНДР может затронуть российские и китайские компании, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на двух неназванных представителей Белого дома, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Министерство финансов США подготовило пакет санкций, под который подпадут около 30 компаний, в том числе из России и Китая. Вашингтон готовился объявить о введении санкций уже во вторник, но, возможно, теперь эта мера будет отложена. Американская администрация рассматривает возможность продолжить переговоры с Северной Кореей, пишет «Коммерсант».

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп объявил об отмене встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая планировалась 12 июня в Сингапуре. Свое решение он объяснил «открытой враждебностью» риторики Пхеньяна. Позже господин Трамп заявил, что по-прежнему ориентируется на встречу с лидером Северной Кореи 12 июня.

Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», некоторые суда, в нарушение санкций ООН возящие грузы из Северной Кореи, специально делают крюк в сторону Приморья, бросая тень на российские порты. Поскольку Вашингтон и другие страны Запада ищут любой повод, даже откровенно вымышленный, чтобы ввести против России новые санкции, то есть опасения, что новые запреты и ограничения коснуться портов Дальнего Востока России. По крайней мере известно, что американские власти давно искали поводов заблокировать Тихоокеанское побережье России, через которое она в пику погрязшему во антироссийском вранье и подставах западному миру наращивает экономические отношения со странами АТР.