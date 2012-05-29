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Приморские СРО отменяют вступительные взносы
Первым среди приморских строительных СРО отменило вступительные взносы при приеме в свои ряды НП СРО «Альянс строителей Приморья».
Такое решение по предложению директора Сергея ФЕДОРЕНКО почти единогласно было принято общим собранием этого объединения.
Оно существенно облегчит вхождение на строительный рынок новых компаний, позволит интегрироваться им в профессиональном сообществе, получать поддержку коллег. Отметим, что на сегодня в трех строительных СРО Приморья числится около 530 компаний, еще несколько десятков входят в СРО других регионов и в межрегиональные объединения. Кроме того, на строительном рынке края сегодня в преддверии саммита АТЭС продолжают работать многие строительные компании из других регионов, за деятельность которых приморские СРО ответственности не несут.
Виктор КУДИНОВ, "Золотой Рог".
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