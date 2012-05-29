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Рынок недвижимости может обвалиться
Новые поправки в Гражданский кодекс РФ, по мнению приморских риелторов, могут обрушить рынок недвижимости, поскольку предполагают возможность расторжения сделок, последствия которых оказывались для продавцов или покупателей непредсказуемыми и нанесли вред. Это грозит многочисленными судебными разбирательствами и признанием определенной части сделок незаконными с определенными последствиями для сторон по сделкам.
Помимо этого риэлторов волнует, что Гражданский кодекс определяет будущее участие нотариусов в сделках по объектам недвижимости обязательным. Притом, что силы нотариата сегодня довольно слабы для обслуживания потоков сделок. Но серьезная часть традиционных клиентов риелторских компаний при этом может отказаться от их услуг, полагая, что незачем переплачивать за одну и ту же работу.
Виктор КУДИНОВ, "Золотой Рог".
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