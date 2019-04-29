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"Белые пятна" в понятии "недвижимость" будут ликвидированы
29 Апреля 2019, 09:42 | Приморье
Владея комплексом объектов, можно будет сокращать расходы и время на хлопоты, связанные с ними
Среди граждан и юридических лиц бытуют различные толкования, касающиеся терминологии по сфере недвижимости. Оказывается, нет самого устойчивого объяснения, определяющего термин "недвижимость", нет ясности, что понимать под «улучшением» земельного участка, каковы основные и производные признаки объекта недвижимости, что такое единый недвижимый комплекс, каков порядок образования объектов недвижимости из существующих построек.
Как сообщили газете «Золотой Рог» в Управлении Росреестра по Приморскому краю, в настоящее время «белые пятна» в этих вопросах будут ликвидированы. В настоящее время Росреестр вместе со специалистами, работающими в сфере недвижимости, участвует в работе над законопроектами, совершенствующими законодательство РФ о недвижимом имуществе. В октябре прошлого года законопроекты, содержащие уточнения по терминологии, были представлены Минэкономразвития России в Правительство РФ. В чем же должна проявить себя новизна понятий по недвижимости?
Специалист Управления Росреестра по Приморскому краю Анжелика РАЗУВАЕВА отметила, что сегодня к объектам недвижимости относятся земельные участки, а также здания и сооружения, прочно связанные с землей и перемещение которых невозможно без причинения им ущерба. Однако новые технические возможности позволяют перемещать различные здания и сооружения с одного места на другое. В связи с этим новые законопроекты устанавливают более четкое понятие объекта недвижимости. При этом признаки объекта недвижимости могут предопределяться уже на стадии проектирования и строительства и в последующем могут быть подтверждены документально.
Предложенные законопроекты определяют, что строения, для возведения которых не нужно разрешение на строительство, становятся «улучшениями» земельного участка. В зависимости от прочности связи с основными объектами недвижимости они могут быть отделимыми или неотделимыми, однако, выступающими в обороте с ними как единое целое. К «отделимым улучшениям земельного участка» будут отнесены такие строения, как беседки и теплицы, то есть некапитальные объекты. Что касается «неотделимых улучшений земельного участка», то это могут быть такие линейные объекты, как железные и автомобильные дороги, ЛЭП, кабели связи и т.д.
Законодательно уточняется и понятие «единого недвижимого комплекса», объединяющего земельный участок и все здания на нем, находящиеся в собственности одного лица, что устранит необходимость совершения отдельных регистрационных действий. Для собственника объединение его объектов в комплекс предполагает помимо уменьшения разных хлопот еще и сокращение расходов, связанных с регистрацией прав и постановкой объектов недвижимости на государственный кадастровый учет.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Теги: Росреестр недвижимость
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