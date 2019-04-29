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Во Владивостоке цены на самое "доступное" жилье продолжают бить рекорды

29 Апреля 2019, 08:40 | Приморье
Средняя цена квартиры на вторичном рынке жилья площадью до 32 кв. метров в апреле во Владивостоке достигла 2 803 260 рублей и по сравнению с апрелем 2018 года выросла на 17,8%. В этом рейтинге среди 68 российских городов с населением свыше 300 000 человек город занимает сегодня четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, об этом свидетельствуют данные очередного исследования экспертов портала «Мир квартир» 
 
Стоит отметить, что прежняя дальневосточная столица Хабаровск с результатом 2 278 693 рублей за малогабаритку вышла на девятое место. Причем по темпам роста средней цены превзошла Владивосток – 22,5%. Однако по этому показателю еще более успешными оказались Сочи – 25,1% и Воронеж – 22,8%.
 
В среднем малогабаритка до 32 кв. метров в России за год подорожала на 10,6%, и средняя цена такой квартиры достигла 1 664 057 рублей. Снижение цен наблюдалось только по 10 городам. При этом самая дорогая малогабаритная средняя квартира в Москве предлагалась за 6 470 568 рублей, а самая дешевая в Магнитогорске – 940 645 рублей.
 
Аналитики другого портала недвижимости «Домофонд.Ру» отметили, что в настоящее время Владивосток входит в пятерку городов России с самым дорогим загородным жильем, замыкая ее с ценой 56 тысяч рублей за 1 кв. метр. Дороже квадрат «загородки» предлагается в Сочи – около за 79,9 тысяч рублей, в Химках – 78,3 тысяч, Балашихе – 66,2 тысяч и Севастополе – около 60 тысяч рублей.
 
Эксперты отмечают, что этой весной по сравнению с прежней жилые объекты загородной недвижимости подорожали в 59 из 78 обследованных городов. И лидером роста средней цены загородного жилья по России оказался Владивосток – 28%. От него отстали Москва – 21%, Якутск – 19%, Махачкала, 17% и Санкт-Петербург – 13%.
 
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Теги: цены  жилье  недвижимость 



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