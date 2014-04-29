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Владивосток отключают от отопления

29 Апреля 2014, 12:54 | Приморье

Как сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморья, отопительный сезон завершился в пяти муниципальных образованиях края.

Отопление начали отключать во Владивостоке, Дальнереченском, Партизанском, Кировском и Хасанском районах. Решение о завершении отопительного сезона приняли главы этих территорий края.

Также документы об окончании отопительного сезона приняты еще в 13 муниципальных образованиях Приморья. В Арсеньеве, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Уссурийске, Ольгинском и Хорольском районах отопление в жилом фонде будет отключено с наступлением устойчивых положительных температур - выше 8 градусов тепла в течение пяти календарных дней.

А сегодня отопление начнут отключать в Дальнереченском районе. Но массовое завершение отопительного сезона в ряде муниципалитетов края, запланировано на начало мая. На севере края, в Тернейском районе, отопление намерены отключить не раньше 15 мая.

Уже прекратили работу 60 котельных, обсуживаемые краевым предприятием «Примтеплоэнерго».

Отметим, в Приморье уже началась подготовка к отопительному сезону 2014-2015 года. По словам первого вице-губернатора Александра Костенко, муниципалитеты должны сформировать план подготовки объектов коммунальной инфраструктуры и выполнить его.  

«Важно сформировать понятный план действий по подготовке к следующему отопительному сезону. Мы должны понимать, какая ремонтная программа будет выполнена, чтобы предусмотреть ресурс для оказания помощи»,- заявил первый вице-губернатор. 

Напомним, в отопительный сезон в крае начался 2 октября, тепло в дома приморцев подают 914 котельных края.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: отопление  приморье  Примтеплоэнерго  жкх  погода 



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Комментарии

  • Псевдоним23:24, 29.04.2014#

    Ну не смешно ли: 1 мая включают фонтаны на Спортивке и "Арбате", а еще отопление по всему городу не отключили. С каждым годом все тянут и тянут. А ведь в этом году весна ранняя. .

  • Псевдоним13:36, 30.04.2014#

    Понятно. Теперь носки буду сушить на балконе.

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