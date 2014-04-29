Владивосток отключают от отопления

Как сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморья, отопительный сезон завершился в пяти муниципальных образованиях края.

Отопление начали отключать во Владивостоке, Дальнереченском, Партизанском, Кировском и Хасанском районах. Решение о завершении отопительного сезона приняли главы этих территорий края.

Также документы об окончании отопительного сезона приняты еще в 13 муниципальных образованиях Приморья. В Арсеньеве, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Уссурийске, Ольгинском и Хорольском районах отопление в жилом фонде будет отключено с наступлением устойчивых положительных температур - выше 8 градусов тепла в течение пяти календарных дней.

А сегодня отопление начнут отключать в Дальнереченском районе. Но массовое завершение отопительного сезона в ряде муниципалитетов края, запланировано на начало мая. На севере края, в Тернейском районе, отопление намерены отключить не раньше 15 мая.

Уже прекратили работу 60 котельных, обсуживаемые краевым предприятием «Примтеплоэнерго».

Отметим, в Приморье уже началась подготовка к отопительному сезону 2014-2015 года. По словам первого вице-губернатора Александра Костенко, муниципалитеты должны сформировать план подготовки объектов коммунальной инфраструктуры и выполнить его.

«Важно сформировать понятный план действий по подготовке к следующему отопительному сезону. Мы должны понимать, какая ремонтная программа будет выполнена, чтобы предусмотреть ресурс для оказания помощи»,- заявил первый вице-губернатор.

Напомним, в отопительный сезон в крае начался 2 октября, тепло в дома приморцев подают 914 котельных края.

ZRPRESS.RU, Владивосток.