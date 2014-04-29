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Приморский агропарк обеспечит край местными овощами и зерном

29 Апреля 2014, 10:14 | Приморье

В Михайловском районе Приморского края будет создан агропарк. Он не только даст производителям сельхозтоваров стабильный рынок сбыта продукции, но и обеспечит жителей края местной продукцией.

Агропарк в Приморье будет построен к северу от села Михайловка и займет участок земли площадью около 200 гектаров. Об этом корреспонденту «Приморской газеты» сообщил вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко.

По словам вице-губернатора, агропарк облегчит жизнь фермерам и крестьянским хозяйствам, которым в нынешних условиях трудно реализовывать излишки урожая.

«У крестьян давно уже назрела проблема качественного хранения и сбыта продовольствия, поэтому они с удовольствием пойдут в агропарк. Здесь будут храниться зерно, кукуруза, рис, картофель, овощи. Есть планы сосредоточить в нем также молочную и мясную продукцию. Фермерам также будет предоставлена возможность привезти сюда сырье, доработать, дочистить его и уже затем реализовать», - заявил «Приморской газете» Сергей Сидоренко.

Предполагается, что на территории агропарка разместятся производство по переработке провизии и склады, где будут комплектоваться товарные партии. Еще на территории агрокомплекса появится оптовый продовольственный рынок – так будет реализовываться часть товара.

Продукция агропарка не только сможет обеспечить местный рынок, но и станет привлекательной площадкой для инвесторов, как российских, так и зарубежных. По словам вице-губернатора, несколько потенциальных партнеров уже проявили заинтересованность в сотрудничестве.

«Планируется, что эта площадка станет, в том числе, и местом привлечения дилерских компаний, которые будут продавать технику, удобрения и другие товары, необходимые для ведения сельского хозяйства», - добавил вице-губернатор.

Отметим, что Михайловский район располагается на перепутье движения всей сельскохозяйственной продукции региона. В двух километрах от будущей площадки расположена трасса М-60, рядом проходит железная дорога. В непосредственной близости находятся и основные аграрные районы – Спасский, Черниговский, Хорольский, Ханкайский и другие.

Сам Михайловский район – также один из самых благоприятных для сельского хозяйства муниципалитетов. Площадь пашни здесь составляет около 90 тысяч гектаров.

По словам Сергея Сидоренко, сегодня ведется подготовка технических условий и проектной документации проекта. Этими работами занимаются Корпорация развития Приморского края и московская компания «Агроинвест».

«До сих пор сдерживающим фактором для начала работ были сложности с оформлением земли. Сейчас этот вопрос решен», - заявил Сергей Сидоренко.

Важно то, что создаваемый агропарк войдет в состав территории опережающего развития. После подготовки соответствующей документации регион сможет привлечь средства из федерального бюджета.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

По материалам «Приморской газеты»

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: приморье  опт  сельское хозяйство  строительство  овощи  торговля  агрокомплекс 



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