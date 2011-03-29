Глеб Архангельский посетит Приморье

3 июня во Владивосток приедет ведущий российский эксперт в области управления временем Глеб АРХАНГЕЛЬСКИЙ. В Приморье специалист проведет для руководителей высшего звена компаний региона авторский тренинг-семинар, посвященный личному и корпоративному тайм-менеджменту.

В рамках встречи Глеб Архангельский объяснит вопросы построения контроля поручений и исполнительской дисциплины, расскажет об эффективном целеполагании, планировании, разберет внедрение корпоративных стандартов управления временем, а также познакомит участников семинара с таким популярным сейчас инструментом ведения различных проектов, как интеллект-карта (mind map).

Досье «ЗР»

Глеб Архангельский – ведущий отечественный эксперт в области управления временем. Единственный в России и один из 25 человек в мире обладатель звания Microsoft Most Valuable Professional (MVP) в области Outlook. Автор ряда книг, посвященных тайм-менеджменту, среди которых – деловые бестселлеры «Тайм-драйв» и «Корпоративный тайм-менеджмент».