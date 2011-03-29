Посевная кампания в Приморье может затянуться

Посевная в этом году начнется с некоторым запозданием, говорят руководители сельхозпредприятий. Несмотря на их готовность приступить к работе уже сейчас, сроки посевов будут перенесены на вторую декаду апреля.

В большинстве районов края на полях еще лежит снег. Подобная ситуация складывалась и в прошлом году. Тогда, как известно, поздний сев привел к тому, что урожай составил одну треть от результатов 2009 года. В крае не было получено необходимое для животноводства количество зерна. Это сказалось в первую очередь на стоимости кормов. Естественно, зерновые попали в категорию наиболее востребованных продуктов растениеводства. Но что принесет нынешний год, пока прогнозировать не берется никто. В этой ситуации некоторые сельхозпредприятия вынуждены подстраховываться. Как рассказал «ЗР» Николай ЛЕМЕШЕВСКИЙ, директор СХПК «Новолитовское», страховой культурой в этом году станет кукуруза, объемы посевов которой будут скорректированы в зависимости от посева ранних зерновых.

В то же время в департаменте сельского хозяйства считают, что пока рано давать оценки ситуации с посевной. Агрономические сроки заканчиваются как раз во второй декаде апреля, тем более некоторые предприятия уже приступили к посеву, правда, только в одном районе – Пограничном. В целом же специалисты рассчитывают, что плановые показатели по увеличению площадей в соответствии с краевой программой развития сельского хозяйства будут увеличены на 15%. Впрочем, кто обеспечит этот рост, пока остается неясным. Как известно в последние годы гектары росли прежде всего за счет увеличения арендованных площадей китайцами. В то же время, по некоторым оценкам, в нынешнем году ряд приморских предприятий вынужден пойти на сокращение площадей.