Мясокомбинат Лесозаводский: Мы делаем жизнь вкуснее

Высокое качество выпускаемой продукции обусловлено грамотным сочетанием традиций и инноваций

Можно сколько угодно спорить о полезности такого продукта как колбасные изделия. Однако потребитель голосует за них своим кошельком – в колбасных отделах магазинов и супермаркетов всегда многолюдно. Добросовестные производители высоко ценят потребительское внимание, поэтому используют в производстве только самое качественное сырье, в том числе и диетическое. Например, Мясокомбинат Лесозаводский вот уже 75 лет радует потребителей свежей и вкусной продукцией из говядины и свинины, индейки и курицы.

Высокое качество выпускаемой продукции обусловлено грамотным сочетанием традиций и инноваций.

«Вся наша продукция соответствует требованиям отечественных стандартов и обеспечена качественными удостоверениями и сертификатами. Колбасные изделия и полуфабрикаты комбината неоднократно становились победителями отраслевых выставок во Владивостоке и Хабаровске, удостаивались «Гран При» и золотых медалей, - говорит директор предприятия Владимир КОСТРИКИН. - Высокое качество продукции достигается за счет богатейшего опыта наших технологов и использования самого современного оборудования. Но профессиональные и опытные специалисты заняты не только в производственном цехе - на всех уровнях компании работают люди, отдавшие не один год родному предприятию. За счет этого на предприятии отлажена эффективная система сбыта, продукция доставляется клиентам собственным транспортом предприятия, существует гибкая система скидок. Всё это позволяет формировать долгосрочные партнёрские отношения. Мясокомбинат Лесозаводский ежедневно производит более 100 наименований колбасных изделий, деликатесов и полуфабрикатов, чтобы даже самый искушенный во вкусах потребитель нашел свой деликатес. Поэтому Мясокомбинат Лесозаводский по достоинству занимает одно из лидирующих положений в своей отрасли».

Продукция Мясокомбината Лесозаводский хорошо известна потребителям – мясные деликатесы от этого предприятия можно найти в торговой сети Владивостока и Находки, Уссурийска и Артема, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Однако, на достигнутом предприятие не останавливается, постоянно вводя в ассортимент новые виды продукции, используя при этом диетическое сырье. Так, именно Мясокомбинат Лесозаводский стал первым предприятием в регионе, который предложил потребителю линейку колбас, деликатесов и полуфабрикатов из мяса индейки. Сегодня, когда неимоверно популярен здоровый образ жизни, мясо индейки вхоже в меню многих россиян. В то же время мясо индейки богато витамином «В», в нем содержится в малых количествах жир и холестерин, оно низкокалорийное, рекомендуется при диетах, повышает иммунитет у детей, укрепляет костную ткань. Особой популярностью у приморских потребителей пользуется копчено-вареный «Окорок индейки», а также фарш и филе из этой птицы.

Еще одним направлением приморского производителя в здоровом питании стало куриное мясо!

Около 10 лет назад мясо птицы не использовалось при производстве колбас. Сейчас же технологи предприятия научились производить из него вкусную и полезную продукцию, сохраняя все потребительские свойства исходного продукта. Упор на выпуск продукции из мяса птицы мы сделали осознанно. И это направление разрабатывается неспроста. Куриное мясо – это низкокаллорийный и полезный продукт, богатый белками и углеводами. Можно сказать это продукт здорового поколения. Современные люди, задумываясь о своём здоровье, все больше отдают предпочтения именно этому продукту. И это подтверждают научные исследования мясных ассоциаций. И сегодня комбинат является лидером в этом направлении», - говорит директор предприятия.

Линейка из куриного мяса представлена такими видами как «Нюрнбергские колбаски», ветчина «Куриная» , колбаса полукопченая «Боярская», рулет «Куриный», сосиски «Куриные», отбивные и пельмени из мяса птицы – это далеко не весь перечень. Ассортимент продукции из куриного мяса на предприятии постоянно расширяется. Технологи постоянно разрабатывают новые рецептуры, используя в работе традиционные натуральные «куриные» приправы, такие как кардамон, карри, куркума и др.

Так что деликатесы от приморского производителя – Мясокомбината Лесозаводский – это не только очень вкусно, но и полезно.

Адрес предприятия: г.Лесозаводск, ул. Белова,115. Тел.: (42355) 25-717. Факс: (42355) 25-585. Во Владивостоке работает филиал компании по адресу: ул. Снеговая, 1, тел/факс (4232) 46-32-74.