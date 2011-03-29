Приморские строители сталкиваются с трудностями при строительстве жилья эконом-класса

Массовое строительство многоэтажных домов «эконом-класса», названное руководством страны сегодня приоритетным, проблематично, но возможно, если ему оказывается поддержка на местном уровне. Так считает Светлана МАРТЫНОВА, заместитель генерального директора ИК «Восточные ворота».

- Светлана Борисовна, из чего сейчас в основном складываются расходы строителей, работающих на рынке новостроя в нижнем ценовом сегменте?

- Для примера можно взять наш «типовой» 10-этажный теплоэффективный монолитно-каркасный дом на 100 квартир общей площадью 7 626 кв м. В прошлом году именно такой мы построили для работников НПЗ в г. Находке. Его общая стоимость составила 294 млн рублей, а 1 кв. метра жилья в нем – 38 550 рублей, с учетом земли, подключений и пр. Все квартиры были сделаны «под ключ», можно сказать с «евроремонтом», как и пожелал заказчик. В общих расходах стоимость строительно-монтажных работ (СМР) составила около 90%, земли – немного более 2%, проектно-изыскательских работ – 3%, технических условий – 5%.

Практически половина стоимости СМР - это материалы и их доставка, доля расходов на машины и механизмы, работающие непосредственно на стройке, – 3,5%, 12% от общей стоимости – фонд оплаты труда, 18 % – НДС и около 20% – накладные расходы и сметная прибыль.

То есть основная доля в общей стоимости строительства приходится на материалы. Чем они дороже, тем дороже и новый «квадрат».

- Можно ли за эти же деньги построить дом во Владивостоке?

- Нет. В Находке ставка за право взять участок в аренду под строительство составляет 102 рубля за 1 кв. метр, плюс ежемесячная или поквартальная арендная плата. За 1,6 га мы изначально заплатили немногим больше 1,6 млн рублей, и в целом за весь срок строительства аренда составила менее 6,4 млн. За счет столь небольшой платы за землю удалось снизить и общую стоимость «квадрата» жилья.

Если строительство на таком участке пришлось бы вести во Владивостоке, то стоимость аренды 1 кв. метра земли составила бы от 4 тыс. рублей, или почти в 40 раз больше. Именно поэтому во Владивостоке многоэтажное новое жилье меньше чем за 55 тыс. рублей за «квадрат» не продают. Плюс затраты на техусловия тоже несоразмерно больше. Если в Находке мы заплатили за них 15 млн, то здесь этой суммой не обошлись бы. Нельзя говорить о том, что застройщик во Владивостоке получает колоссальную прибыль – он просто выживает. Он в основном имеет две схемы работы: строит на 30% от стоимости квартиры, которые может взять у дольщика, по 214-ФЗ, либо это купля-продажа уже построенных квартир. Как вариант дом может строиться в рамках жилищно-строительного кооператива, что позволяет покупателю значительно снизить расходы на «квадрат».

- Тем не менее строительная компания, как любая другая, должна быть нацелена на прибыль. И ей вроде бы интересно поднимать цену. Насколько такая возможность есть?

- Сегодня ее практически нет. Мы живем за счет сметной прибыли в 8%. Причем часть сметной прибыли уходит в накладные расходы. Да и прибыль еще надо получить. Так, хотя находкинский дом уже давно сдан, мы почти полтора года получаем от заказчика около 45 млн рублей, то есть почти шестую часть от стоимости строительства. То есть «накручивать» прибыль до 20% нет никакого смысла. Такую цену никто не примет.

Из этих 45 млн ИК «Восточные ворота» часть должна своим подрядчикам и поставщикам. Только на наших партнерских отношениях все и держится.

Заказчик, как большинство «федералов», рассчитывается с генподрядчиком не по текущим ценам, установленным Минрегионом, а по ценам четвертых кварталов 2-3-годичной давности. То есть затраты на строительство дома складывались в ценах 2009-2010 гг., когда он строился, а формы на утверждение шли по ценам 4-го квартала 2007 г. Наши потери от этого только на проектно-изыскательские работы составили около 2,5 млн. И никаких коэффициентов, компенсаций… Естественно, за счет этого меньше денег шло на оплату труда…

- А не проще было взяться за «беспроигрышный» долевой дом?

- С дольщиками работа сегодня не менее тяжела. Они боятся потерять деньги. И пока коробка не возведена до 5-6-го этажа, мало кто идет на заключение договоров. К тому же, по той цене, которую застройщик предлагает изначально, нет никакой уверенности, что он достроит свой дом. Здесь есть риски и у застройщика, и у дольщиков.

Людям гораздо проще взять имеющиеся у них деньги, ипотечный кредит и купить квартиру на вторичном рынке, чем идти в новый дом. Хотя здесь тоже есть определенный риск.

- То есть бюджетное финансирование строительства дома эконом-класса предпочтительнее?

-Да, потому что генподрядчик может быть уверен, что с ним когда-то все-таки рассчитаются. Пусть даже по минимальной цене. Сегодня дом в Находке уже заселен, люди в нем живут, ну а деньги – это наши риски и риски тех, кто работает в «связке». Во всяком случае, мы кредиты в банках не брали.

- Если пофантазировать, что во Владивостоке земля под «эконом-класс» почти бесплатна, какой может быть «справедливая» цена коммерческого «квадрата»?

- Эконом-жилье можно строить за 30 тысяч рублей «квадрат». Без отделки. Это обошлось бы для покупателя в 1,2 млн рублей за однокомнатную квартиру площадью 40 кв. метров (у нас двухкомнатные хрущевки меньше!). Это очень хорошо для молодой семьи! А по 50 тыс. рублей за «квадрат» ему пришлось бы заплатить 2 млн! Но зачем переплачивать, если можно строить дешевле? Причем коробка – всего за 9 месяцев, а дальше за несколько месяцев по своему усмотрению – отделка, перегородки и пр.

Да, есть люди, которые и по 30 тыс. рублей «квадрат» не тянут, но для них есть федеральные программы, частичное субсидирование. Кстати, во Владивостоке имеется своя программа субсидирования молодой семьи. В этом году на это выделено 25 млн рублей.

- И в какие, по вашему мнению, ценовые рамки нам нужно все-таки укладываться со своим приморским «эконом-классом»?

- Государство для этого устанавливает определенную планку для каждого региона. В прошлом году для Приморья это было 34 550 рублей за 1 кв. метр «под ключ», в этом – 35050 рублей. Если «квадрат» предлагается дороже, бюджетное финансирование объекта невозможно.

Сегодня говорится, что будет принят закон о строительстве жилья «эконом-класса», по которому вся инженерная инфраструктура, которая будет подходить к новому дому до границ участка, будет финансироваться за счет муниципалитетов либо федерального бюджета. Это вместе с решением вопроса по земле должно облегчить строительство «эконом-класса» «под ключ» за 35 тысяч.

Каких-то других резервов удешевления быть не может.